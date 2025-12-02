Yaşa göre saat de değişiyor... Uzmanlar açıkladı: Sekste en doğru zaman belli oldu

Uzmanlar, cinsel ilişki için en uygun zamanın yaşa bağlı olarak değiştiğini, bunun da biyolojik ritim, hormon düzeyleri ve enerji seviyeleriyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.

Araştırmalara göre 20’li yaşlarda öğleden sonra, özellikle 15.00 civarı, yüksek enerji ve libidonun etkisiyle en ideal zaman olarak görülüyor.

SAAT DE YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

30’lu yaşlarda ise sabah saatleri öne çıkıyor; yaklaşık 08.20’nin hormonların en dengeli olduğu dönem olduğu ifade ediliyor.

40’lı yaşlarda gün içinde biriken stres ve yorgunluk nedeniyle akşam ve gece saatlerinin daha elverişli olduğu, özellikle 22.20 civarının rahatlama süreciyle örtüştüğü belirtiliyor. 50’li ve 60’lı yaşlarda da enerji seviyelerindeki iniş çıkışlar göz önüne alındığında, 20.00–22.00 arasının daha uygun bir zaman dilimi olduğu aktarılıyor.

T24'ün aktardığına göre; uzmanlara göre ideal zaman kişiye göre değişse de yaş, hormonal denge, günlük yaşam temposu ve psikolojik durum bu konuda belirleyici unsurların başında geliyor.