Yasak Elma dizisinde 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde, ses kontrolü yapan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı. Dizideki o sahnede kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Sarıkaya, geçen günlerde 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı kaleme almış ve Habertürk'e geri döndüğünü açıklamıştı.
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, 21 Şubat Pazartesi akşamı 132. bölümüyle ekrana geldi.
Yeni bölümde, geçen aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayını sırasında ses kontrolü yapan İHA muhabirine tokat atan Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı.
'SARIKAYA' GÖNDERMESİ
Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümünde Şevval Sam'ın oynadığı Ender karakteri bir canlı yayına konuk oldu. Yayından önce ses kontrolünü yapmak isteyen bir çalışan Ender'in yanına geldi. O esnada sunucu ile konuşan Ender ise çalışanı vurarak uzaklaştırdı.
NE OLUŞTU?
Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.
Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, kuruma döndüğünü duyurarak, Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” demişti.
TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Dizideki çalışana darp sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Peş peşe paylaşım yapan birçok sosyal medya kullanıcısı "Böyle göndermelerin hastasıyız" yorumunu yaptı.
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