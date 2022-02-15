Şahan Gökbakar'dan, Habertürk'e çok sert 'Muharrem Sarıkaya' tepkisi

15 Şubat 2022 Salı, 09:23

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Muharrem Sarıkaya görevine döndü.

Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, döndüğünü duyurarak, Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SERT TEPKİ

Sarıkaya'nın 'dönüşü' sosyal medyada gündem olurken; duruma tepki gösterenlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Habertürk ve yöneticilerini kınadığını belirten Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların gözü önünde şiddet uygulyan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü Muharrem Sarıkaya'yı tekrar yazar kadrosuna katan Habertürk ve yöneticilerini kınıyorum!"

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.