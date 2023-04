Finali yaklaşan Yasak Elma dizisinde veda! Başrol gidiyor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:49

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 19:49

2022 yılı içerisinde yapılan açıklamalarda Yasak Elma dizisi 7.sezonda da yer alacak denilmişti. Ancak yapım şirketi ve kanal arasında yeni bir görüşme yapıldı. Yapılan bu görüşme sonrasında Yasak Elma dizisinin 7.sezon onayı iptal edildi. Yasak Elma kısa bir süre sonra final yaparak ekranlara veda edecek.





YASAK ELMA'DA AYRILIK ŞOKU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisi televizyon dizi tarihine çok özel bir proje olarak adını yazdırmayı başardı. Altı sezondur seyirciyi ekran başına toplayan duayen yapımcı Fatih Aksoy’un yapımcılığını üstlendiği dizi, 8 bölüm sonra final yapacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”da yine entrika üstüne üstüne yaşanacak. Finale haftalar kala kimlerin ölüp kimlerin kalacağı merak konusu…

Dizinin Handan’ı Şebnem Dönmez’in final öncesi projeden ayrılacağı gündeme gelmişti ancak kulislerden sızan bilgilere göre her an her şeyin olabileceği bol sürprizli diziden yakın zamanda ayrılacak isim Selim Avcıoğlu’na hayat veren Emre Kızılırmak olacak.

ENDER DEVAM EDECEK Mİ?





Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Ender karakterine can veren Şevval Sam, dizinin son bölümüne kadar ekranda olacak. Sam'ın sonrasında müzik hayatına ağırlık vereceği öğrenildi.