Yasak Elma’nın Asuman’ı Melisa Doğu’dan duygulandıran sözler: 'Keşke o mesajı atsaydım'

’Fırtınanın Kalbine İn’’ adlı ilk kitabı raflarda yerini alan başarılı oyuncu Melisa Doğu, 26 Kasım 2010'da aramızdan ayrılan meslektaşı Onur Bayraktar’ı duygusal sözlerle andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:18
Yasak Elma’nın Asuman’ı Melisa Doğu’dan duygulandıran sözler: 'Keşke o mesajı atsaydım'
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Beş sezon süren Yasak Elma dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Melisa Doğu son dönemde yazdığı kitapla gündemde.

Doğu’nun yaşadıklarını kendine has tarzıyla sevenleriyle paylaştığı kitabı "Fırtınanın Kalbine İn" Müptela Yayınlarından geçen günlerde raflara çıkmıştı.

Kitabını 6 Kasım 2010’da motor kazası sonucu aramızdan ayrılan oyuncu Onur Bayraktar’a ithaf eden Melisa Doğu Apara kanalında konuk oldu ve çok anlamlı şu anısını anlatırken duygulandı.

Doğu şu şekilde konuştu:

"Kitabı sevgili Onur Bayraktar’a ithaf ettim. Benim çok sevdiğim arkadaşım. Yıllar önce fiziken aramızdan ayrıldı ama enerjisiyle her zaman yanımızda. Orada söylediğin bir laf var. O benim için çok kıymetli ve ben şöyle bir şey yaşadım Onur’u kaybetmeden bir gün önce mesaj atacaktım online’dı. ‘Neyse yarın zaten görüşeceğiz sonra söylerim’ dedim ve ertesi gün yoktu. O günden sonra bir sürü şeyi ertelemeyi bıraktım. O benim için çok kıymetli bir andı. Çok zor bir zamandı ama çok kıymetli bir andı…"


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