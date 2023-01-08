Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu: 'Seni doyurmamı ister misin?'
"Yaşam koçu" olduğu iddiasıyla sosyal medyada cinsel ilişki önerileri veren Kardelen Zekine Uzman isimli kadının, "Erkeklere 'seni doyurmamı ister misin?' deyin" tavsiyesi gündem oldu.
Kendisini sosyal medyada 'ışık enerjisi uzmanı' ve 'yaşam koçu' olarak tanıtan Kardelen Zekine Uzman adlı kişi, kadın-erkek ilişkileriyle ilgili verdiği tavsiyeyle gündem oldu.
Uzman, 'Bu taktikle erkeğe istediğini yaptır' notuyla paylaştığı videoda "Erkeklere 'Seni doyurmamı ister misin' deyin" ifadelerini kullandı.
"İÇİNDE BİR GICIKLANMA OLACAKTIR"
Bu sözcüğün çift anlamlı olduğunu söyleyen Zekine Uzman, "Erkek beyninde 'Bu kadın ne diyor acaba' diye tuhaf bir dalgalanma olacaktır. Burada hem midesine, hem cinsel dürtülerine, hem de erkeğinizin ilkel beynine hitap etmiş oluyorsunuz. İçinde bir gıcıklanma olacaktır ve o da çok şaşıracaktır" dedi.
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