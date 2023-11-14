Yaşamını yitiren fenomen Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı 'son mesaj' ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:31

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:31

Çocukluğundan beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi.

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrendi.

Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Parlak öceki akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

"SEN BENİM BU DÜNYADAKİ CENNETİMSİN"

Kanserle mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Parlak'tan geriye ise eşi Savaş için yazdığı şu son satırlar kaldı:

"Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."