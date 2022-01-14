Yaşananların ardından Bülent Ersoy'dan Anıtkabir paylaşımı: 'Yine geleceğim'

14 Ocak 2022 Cuma, 14:22

Sosyal medyada, sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak, kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İncelemenin ardından Anıtkabir komutanı Albay Hakan Osman Sert ve Anıtkabir Takım Komutanı görevden alınmıştı.

Son olarak Ersoy, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Olaydan sonra ilk kez paylaşımda bulunan sanatçı, Anıtkabir ziyaretinde çekilen video ve fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

"YİNE GELECEĞİM"

Bülent Ersoy, gönderisinde, "İçimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Yine geleceğim, yine geleceğim..." dedi.

Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yüce Ata'm... Zaatilinizin yaşadığı yıllara ne yazık ki yaşım gereği yetişemediğim için sizlere sanatımla hizmet veremememin ve de bizzatihi ellerinizden öpememenin eksikliği ile hissettiğim derin teesürlerimi bugünkü ziyaretimle içimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Bilesiniz ki dünlerde olduğu gibi bugün ve yarınlar da yine geleceğim. Yine geleceğim, yine geleceğim... Yüce Allah mezarınız başında okumuş olduğum dualarımı inşallah dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyler. Mekanınız cennet, ruhunuz şa'd olsun. 'Ne Mutlu Türk'üm diyene!"

NE OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurmuştu. Bülent Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi tepki toplamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülmüştü.

Söz konusu görüntülerin ardından MSB, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı. Gelişmelerin ardından Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert ve Anıtkabir Takım Komutanı görevden alınmıştı.

Yaşananların ardından ilk kez Erol Köse'ye konuşan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece Ata’ya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm. Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?" ifadelerini kullanmıştı.