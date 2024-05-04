Yaşar Alptekin eleştirilere yanıt verdi: 'Peygamber Efendimiz yaşasaydı böyle giyinirdi'

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Yaşar Alptekin, giydiği renkli ve fosforlu kıyafetleri eleştirenlere seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:47
Yaşar Alptekin eleştirilere yanıt verdi: 'Peygamber Efendimiz yaşasaydı böyle giyinirdi'
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Yeşilçam'daki oyunculuğu ve lambada dansıyla gençlik yıllarında üne kavuşan Yaşar Alptekin, maneviyata yöneldikten sonra artık gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Alptekin, camide vaaz verirken çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve gündem olmuştu.

Yaşar Alptekin, son olarak Jess Molho ve Demet Akalın'ın programına konuk olarak çarpıcı açıklamlarda bulundu.

"Hacı adam böyle giyinmez” diyerek eleştirenlere de yanıt veren Yaşar Alptekin, "Ben inanıyorum ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu dönemde yaşasaydı, bu döneme ayak uyduracaktı. Belki benim kadar fosforlu olmayacaktı ama bu döneme uygun giyinecekti" dedi.


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