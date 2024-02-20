Danslarıyla meşhur olan eski manken Yaşar Alptekin camide vaaz vermeye başladı!
Lambada filmiyle ünlenen eski manken Yaşar Alptekin camide vaaz verirken çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaptığı danslarla ve şovlarla bir döneme damga vuran eski manken Yaşar Alptekin‘in Eminönü’nde bir camide vaaz verdiği görüntüler ortaya çıktı.
1989 yapımı Lambada filmiyle tanınan ve sonrasında kariyerine mankenlik ile oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladı.
Göz Atın
Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.
Görüntüyü kendi Instagram hesabından yayınlayan Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- İYİ Parti'de kritik istifa
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı