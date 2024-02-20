Danslarıyla meşhur olan eski manken Yaşar Alptekin camide vaaz vermeye başladı!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:36

Yaptığı danslarla ve şovlarla bir döneme damga vuran eski manken Yaşar Alptekin‘in Eminönü’nde bir camide vaaz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

1989 yapımı Lambada filmiyle tanınan ve sonrasında kariyerine mankenlik ile oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladı.

Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.

Görüntüyü kendi Instagram hesabından yayınlayan Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.