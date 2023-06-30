Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin kimle evlendi?

Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:24

Güncelleme: 30.06.2023 - 17:24

Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştirdi.



YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?



Yaşar Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı. Daha sonra oyunculuğa başlayan Alptekin dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle dikkat çekti. Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı. Yaşar Alptekin 2000’lerin başında önemli bir dönüş yaşadı ve maniviyata yöneldi. Alptekin bu değişimin ardından sakallarını uzatıp sarık giymeye başladı. Ancak Alptekin bir süre sonra giyim tarzını değiştirdi. Alptekin giyim tarzını neden değiştridiğini şu sözler ile açıklamıştı: "13 senedir ben dizi film tekliflerinden kaçıyordum ama genç neslin beni tanımadığını gördüm. Son 2 yıldır bu fikirlere sıcak bakmaya başladım. Üniversitelere konferanslara gidiyorum. Yeni işler alabilmek için genç neslin beni tanıması gerektiğini fark ettim. Benim düşüncelerim ve inancım değişmedi sadece mesleğime geri döndüm. Bana bu yakışıklılığı Allah vermiş, ben de bunu kullanıyorum. O yüzden sakalımı kestim, cübbemi çıkardım. Dinden dönmedim. " Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Alptekin 2004-2008 yılları arasında FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek şu açıklamayı yapmıştı "2008’de ihtiyacı olan iki çocuk için Cemaat’ten zekat mahiyetinde burs rica ettim. “Para yoksa okutmayız” dediler. “Böyle Müslümanlık olur mu?” dedim ve ayrıldım. O sırada bir Allah dostuyla tanıştım. “Ben Adıyaman’a Menzil Cemaati’ne gidiyorum. Sen de gel” dedi. Şimdi o Cemaat’le birlikteyim.



YAŞAR ALPTEKİN EVLİ Mİ?



Yaşar Alptekin 1991 yılında Nilgün Altınyay ile evlendi. Çiftin bu evlilikten kızları Ayris Alptekin dünyaya geldi. Çiftin evliliği dört yıl dürdü. Yaşar Alptekin ve Nilgün Altınyay 2015 yılında yeniden evlendi. Nilgün Altınyay 2020 yılında hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta.Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştirdi.



