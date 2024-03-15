Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'
Kariyerini bırakıp Menzil cemaatine giren Yaşar Alptekin, katıldığı bir televizyon programında sosyal medyada halini görünce ağladığını ve ulaşmaya çalıştığını söylediği Serdar Ortaç’a çağrıda bulundu. Alptekin, “Yardım edin diye çığlık atıyor ve uçurumun eşiğinde. Serdar, seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Bana yarım saatini ayır” dedi.
Yaptığı danslarla ve şovlarla bir döneme damga vuran eski manken Yaşar Alptekin (62), Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval’ın sunduğu Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.
Yaşar Alptekin, bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve son zamanlarda da sosyal medya hesaplarından alkollü halde açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Serdar Ortaç ile ilgili konuştu.
"UÇURUMUN EŞİĞİNDE..."
"Uçurumun eşiğinde" dediği Serdar Ortaç'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Yaşar Alptekin, "Serdar Ortaç’ın Tiktok’taki halini görünce ağladım. Burada bir çığlık var. Yardım edin diye çığlık atıyor ve uçurumun eşiğinde. Hiçbir şekilde tanımadığım halde Serdar’a ulaşmaya çok çalıştım ama ulaşamadım. Maneviyata ihtiyacı var. Serdar, ben seninle tanışamadım. Seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Yarım saat fazla değil. O yoğun iş temponda yarım saat bana ayırmanı senden rica ediyorum. Bu isteğim benim için değil senin için” diye konuştu.
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