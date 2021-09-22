Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra gelen Gülben Ergen itirafı
Bİr YouTube kanalına konuk olan Yasemin Bozkurt, "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'in kendisine söylediği yalanı anlattı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Yasemin'in Penceresi programıyla tanınan Yasemin Bozkurt oldu. Yıllar önce yayınlanan programı hakkında açıklamalar yapan Bozkurt, Gülben Ergen'in kendisine söylediği yalandan bahsetti.
TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Gökay Kalaycıoğlu'nun "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'den bahseden ünlü isim, şunları anlattı: "Gülben Ergen yalan söyledi bize. Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi. Gülben'in bu söylediği bana inandırıcı gelmedi ve ekibime araştırmasını söyledim. Yasemin'in Penceresi'nin öyle bir ekibi var ki MİT neyse YİT'da (Yasemin istihbarat teşkilatı) oydu. 15 kişiydi ve hepsi canavardı. Nerede ölmüş gidin araştırın mezarını bulun ve gerçekten trafik kazasında mı ölmüş bakın dedim. Bir ekibi bunun için Ankara'ya yolladım. Sonra Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi kavga eden çocukları ayırmış ve dönerken abisi tek kurşunla öldürülmüş. Gerçeği bulduğumuzu Gülben'e söylemedik. Ekip inandırıcı olsun diye mezarını falan çekmişler.
‘KAFAMDA BİR YALAN UYDURDUM’
"Gülben de programda görünce şoka girdi. Nasıl bulduğumuzu sordu ben de neden yalan söylediğini sordum. 'Bu benim içimi acıtan bir olay. Her seferinde abin neden öldü dediklerinde cinayet olayını anlatmak istemiyorum. Onun için de kendi kafamda bir yalan uydurdum ve kendimi buna inandırdım' dedi. Sonra zaten anlattı."
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