Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:53

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:53

Ünlü oyuncu Yasemin Conka, Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında 3 yıl önce boşandığını söyleyerek 'Conka' soyadı yerine evlenmeden önceki soyadı olan 'Baştan'ı kullanacağını açıkladı. Peki, Yasemin Conka kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasemin Conka'nın eşi kim?

YASEMİN CONKA KİMDİR?

Yasemin Baştan 18 Şubat 1972'de İstanbul'da doğdu. 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun oldu. Birçok dizi ve filmde rol aldı.

Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı. 1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu. 1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide oynadı.

2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı. 2021'de Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Alper Saldıran ve Cem Davran ile başrolü paylaştı.

YASEMİN CONKA'NIN EŞİ KİM?

1995 yılında film yapımcısı Tahir Conka ile evlenen, Yasemin Baştan 2020 yılında eşinden boşandı.

YASEMİN CONKA'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaşamak Güzel Şey

Seksenler

İkinci Bahar

Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım

Araf

Cici Babam

Benim Dünyam

Devrim Arabaları