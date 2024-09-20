Yasemin Kay Allen'dan hemcinslerine çağrı: 'Kadınlar kendini koruyabilmeli'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:47

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:47

Habertürk'ün haberine göre, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, katıldığı bir davette bu yaz Tayland'da geçirdiği tatil hakkında konuştu. "Herkes Bali'ye gidiyor, ben Tayland'a kaçıyorum. Orada Muay Thai yapmayı seviyorum, sahiller rahat, insanlar çok tatlı" diyerek tatil tercihini ve deneyimlerini paylaştı.

MUAY THAI TUTKUSU

Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan ve Tayland Boksu olarak da bilinen bir dövüş sporu. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı sert bir dövüş sanatı olan Muay Thai, başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanıyor.

AKSİYON SEVGİSİ

35 yaşındaki Allen, setlerde aksiyon sahneleri yapmak istediğini ancak yapımcıların buna genellikle izin vermediğini belirtti. "Aksiyon seviyorum, yurt dışında da yaptım. Koreografi çalışmayı seviyorum. Öğrendiğim şeyleri seyircilerle paylaşmak güzel. Ancak yapım şirketleri genelde izin vermiyor, 'oramız buramız kırılmasın' diye. Sigorta şirketlerinden dolayı kendimiz yapamıyoruz birçok şeyi, ama elimden geldiğince dublörle paslaşarak çalışıyorum" dedi.

SAVUNMA SANATI VE TAVSİYELERİ

Yasemin Kay Allen, savunma sanatlarını gerçek hayatta birine karşı kullanmadığını da vurguladı. "Antrenman gerektiren bir şey, kavgaya girmek için değil. Başıma gelmesin, ihtiyacım da olmasın, onlar için tehlikeli olur" diyerek bu konuda uyarıda bulundu. Özellikle uzak doğu sporlarını kadınlara tavsiye eden Allen, "Savunma sanatı, spor amaçlı yapılmalı, insanın yürüyüşünü değiştirir, özgüvenini yerine getirir. Kadınlar olarak az da olsa bir şeyler bilmek gerekli. Savunma sanatı her zaman deneyimlenmeli, çünkü kadınların kendini koruması gereken durumlar daha çok olabiliyor" ifadelerini kullandı.