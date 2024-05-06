Yayınlanma: 06.05.2024 - 21:31

Güncelleme: 06.05.2024 - 21:31

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son dönemin popüler dizisi Bahar'a konuk oldu. Bahar dizisinde Dora Ersoy karakterine hayat veren Allen'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Bahar dizisinin Dora'sı Yasemin Kay Allen kim, kaç yaşında, nereli? Yasemin Kay Allen hangi dizi ve filmlerde oynadı?

YASEMİN ALLEN KİM?

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğdu. Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu ve İngiliz DudleyAllen'ın kızı.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi ve ilk eğitimini burada tamamladı. Daha sonra annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti ve lise yıllarında çeşitli dersler aldı. Queensland Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'ne burslu olarak kabul edildi. En dikkat çeken rollerinden biri, ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayımlanan Strike Back dizisindeki Rus ajanı Katrina Zarkova karakteri.

YASEMİN ALLEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Elif - Elif Doğan

Kavak Yelleri - Elena Karakuş

Hayat Devam Ediyor - Pelin Akça

Merhamet - Irmak Tunalı

Muhteşem Yüzyıl - Defne Sultan

Şeref Meselesi - Sibel Özer Kılıç

46 Yok Olan - Selin Acar

Strike Back - Katrina Zarkova

İyi Günde Kötü Günde - Melisa Yalçınkaya

Menajerimi Ara - Kendisi

Dokuz Oğuz - Albay Tomris Toprak

Fi - Ece Sayda

Olağan Şüpheliler - Zuhal Emirci

Erkek Severse - Yelda Sipahi

Son Gün - Gizem

Türk Dedektif - Dedektif Ayşe Farsakoğlu

Bahar - Dora Ersoy

YASEMİN ALLEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Su ve Ateş - Yağmur Efe

Dönerse Senindir - Selin