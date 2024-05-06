Bahar dizisinin Dora'sı Yasemin Kay Allen kim, kaç yaşında, nereli? Yasemin Kay Allen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yasemin Kay Allen'in yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bahar dizisine konuk olan oyuncu Yasemin Kay Allen'in hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Yasemin Kay Allen kim, kaç yaşında, nereli? Yasemin Kay Allen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son dönemin popüler dizisi Bahar'a konuk oldu. Bahar dizisinde Dora Ersoy karakterine hayat veren Allen'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Bahar dizisinin Dora'sı Yasemin Kay Allen kim, kaç yaşında, nereli? Yasemin Kay Allen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
YASEMİN ALLEN KİM?
İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğdu. Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu ve İngiliz DudleyAllen'ın kızı.
Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi ve ilk eğitimini burada tamamladı. Daha sonra annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti ve lise yıllarında çeşitli dersler aldı. Queensland Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'ne burslu olarak kabul edildi. En dikkat çeken rollerinden biri, ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayımlanan Strike Back dizisindeki Rus ajanı Katrina Zarkova karakteri.
YASEMİN ALLEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Elif - Elif Doğan
Kavak Yelleri - Elena Karakuş
Hayat Devam Ediyor - Pelin Akça
Merhamet - Irmak Tunalı
Muhteşem Yüzyıl - Defne Sultan
Şeref Meselesi - Sibel Özer Kılıç
46 Yok Olan - Selin Acar
Strike Back - Katrina Zarkova
İyi Günde Kötü Günde - Melisa Yalçınkaya
Menajerimi Ara - Kendisi
Dokuz Oğuz - Albay Tomris Toprak
Fi - Ece Sayda
Olağan Şüpheliler - Zuhal Emirci
Erkek Severse - Yelda Sipahi
Son Gün - Gizem
Türk Dedektif - Dedektif Ayşe Farsakoğlu
Bahar - Dora Ersoy
YASEMİN ALLEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Su ve Ateş - Yağmur Efe
Dönerse Senindir - Selin
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