Yasemin Kay Allen'den 'plastik atık' tepkisi

09 Ağustos 2022 Salı, 10:38

Yasemin Kay Allen, Kilyos sahilinde yürüyüş yapmak isterken karşılaştığı manzaraya tepkisiz kalamadı. Allen, "Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek?" dedi.

Yasemin Kay Allen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burası Kilyos Sahili, kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir yunus yavrusu var ve içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş! Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum.

Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek?

Kaç ton plastik atık düşürülmüş? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun!

Doğa güzelliği korumakta bizden üstü yoktur herhalde. Duygusallaşmak istemiyorum ama içinde bir gram vatan ve toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur.

Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum!"