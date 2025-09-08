Yasemin Yürük'ün acı günü: Babasını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025
Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ü kaybettiğini duyurarak cenazenin 8 Eylül’de Büyükada Hamidiye Camii’nden kaldırılacağını açıkladı.

2000’li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi’nin üyelerinden Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ü kaybetti.

Bir dönem müzik kariyerinin ardından spor eğitmenliğiyle yoluna devam eden Yürük, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii’nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz.”

Yasemin Yürük’ün paylaşımı sonrası birçok hayranı ve seveni taziye mesajlarıyla ünlü isme destek oldu.

