Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
Son olarak Ömer dizisinde ve Zaferin Rengi filminde rol alan Bora Cengiz, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil edildi. Peki, Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılan isimlerden biri de Bora Cengiz oldu. Peki, Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
BORA CENGİZ KİMDİR?
Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmen Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumlu.İlk olarak 2008 yapımı bir televizyon dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.
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