Yatak odanızı bu renkten uzak tutun!

Evinizi boyamak, sadece duvarlara bir renk katmakla kalmaz, aynı zamanda atmosferi ve duygusal deneyimi de etkiler. Renklerin psikolojik etkileri üzerine yapılan araştırmalar, belli renklerin belirli duyguları tetiklediğini ve ruh halimizi etkilediğini göstermektedir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:29
Yatak odanızı bu renkten uzak tutun!
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Yatak odanızı dekore etme şekliniz ruh haliniz üzerinde  olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Aynı şeyin boyanızın rengi için de geçerli olduğu ortaya çıktı. Boya renklerini genellikle bir tasarım tercihi olarak görsek de renk tonları ve tonlar, ruh halimizi doğrudan etkileyen duyguları etkileme gücüne sahiptir. Bazı renklere diğerlerinden daha fazla ilgi duymanızın iyi bir nedeni var.   

Minnesota Eyalet Üniversitesi, yeşil oda renkleriyle karşılaştırıldığında kırmızı oda renklerinin stres düzeyleri üzerindeki etkisini göstermek için 30 birinci sınıf üniversite öğrencisiyle bir çalışma gerçekleştirdi. Sonuçlar, katılımcıların kırmızı bir odaya yerleştirildiklerinde zamanlarını yeşil ve beyaz odalarda geçirenlere göre daha yüksek stres hissettiklerini gösterdi.

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Yeşil, olumlu duyguları artırabilir ve olumsuz duyguları zayıflatabilir. Beyazın da benzer bir etkisi var gibi görünüyor. Öte yandan kırmızı, başarısızlık ve tehlikeyle bağlantılıdır ve daha fazla olumsuz duyguyu kışkırtır. Yatak odasında çok fazla zaman geçirdiğimiz göz önüne alındığında bu alanda boya renginin gücünden yararlanmak duygusal sağlığınız, uykunuz ve genel zihinsel sağlığınız için faydalı olabilir. 

YATAK ODANIZ İÇİN ÖNERİLEN RENKLER

Açık pembe: Açık pembenin ve allığın yumuşak, tozlu tonları, çalışma katılımcılarının pembe renk terapisine iyi tepki verdiği yumuşak renklerdir  . Sonuçlar pembenin öğrenci gönüllülerdeki stres düzeylerini azaltabildiğini gösterdi. Sadece bu da değil, İsviçreli hapishane mahkumları  pembe boyalı bir odaya konulduklarında sadece 15 dakika maruz kaldıktan sonra öfkelerinin azaldığını bildirdiler.  

Yeşil: Bilim, doğada yaygın bir renk olan yeşilin, stres seviyelerini azaltma ve daha fazla pozitiflik duygusunu teşvik etme yeteneği ile sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Yumuşak bir yeşil renk aynı zamanda odaklanmanızı ve verimliliğinizi artırmanıza da yardımcı olabilir.

Mavi: Açık mavi gibi soğuk renklerin sakinleştirici bir etkisi olduğu ve kaygıyı azalttığı görülüyor. Mavinin kan basıncını düşürme, gerginliği azaltma ve uykusuzluğa yardımcı olma özelliği de vardır ; bu da onu yatak odasında rahatlamayı ve uykuyu teşvik etmek için ideal bir renk haline getirir. 


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