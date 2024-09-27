Kuğu Gölü'nden Carmen'e, Aida'dan Tosca'ya: 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Tosca ile sona erdi...

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Tosca" operası ile sona erdi.

Kuğu Gölü'nden Carmen'e, Aida'dan Tosca'ya: 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Tosca ile sona erdi...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 19:53

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin son gününde "Tosca" operası sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Giacomo Puccini'nin bestelediği Tosca operası, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği eserde, "Floria Tosca" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Mario Cavaradossi"yi ünlü tenor Paolo Lardizzone, "Il Barone Scarpia"yı Serhat Konukman, "Cesare Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Il Sagrestano"yu Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı, "Sciarrone"yu Yusuf Yıldız, "Un Carceriere"yi Yalçın Ünsal ve "Un Pastore"yi Melisa İnançöz canlandırdı.

Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede solistlere eşlik etti.

Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografisi Özge Ay, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıdı.


Etiketler: #Aspendos Opera ve Bale Festivali #Aspendos #Tosca #Antalya Devlet Opera ve Balesi

İlgili Haberler

Aspendos Festivali’nde sanat rüzgarları: Opera ve bale tutkunlarına özel program...

Aspendos Festivali’nde sanat rüzgarları: Opera ve bale tutkunlarına özel program...
Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı

Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı
Tarih ve sanatın buluştuğu yerde 12 binin üzerinde izleyici: Aspendos'ta Opera ve Bale Festivali...

Tarih ve sanatın buluştuğu yerde 12 binin üzerinde izleyici: Aspendos'ta Opera ve Bale Festivali...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler