Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'e: 'Can dostum gitme sakın'

Yavuz Bingöl, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yakın dostu Sırrı Süreyya Önder ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'e: 'Can dostum gitme sakın'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi aort damarının yırtılması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından Önder’in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, yaşam mücadelesi veren Önder için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Önder’in yakın dostu olan müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Can dostum gitme sakın, kal. Bu ülke barışı tatmadan, barışa kavuşmadan gitmezsin biliyorum. Dualarımız seninle güzel dostum."

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada ise, "Genel durumu aynı. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.


Etiketler: #Yavuz Bingöl #Sırrı Süreyya Önder

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