Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı belli oldu: Aslıhan Gürbüz kadroya katıldı
TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Ceylan' karakterine kimin hayat vereceği uzun zamandır merak ediliyordu. Son olarak ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterini oynayacağı öğrenildi. İzleyicilerin merakla beklediği haber, dizinin yapım ekibi tarafından doğrulandı.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 2. sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.
CEYLAN, ASLIHAN GÜRBÜZ OLDU
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayelere yer verilen Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna son olarak Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.
HABERİ YAPIM ŞİRKETİ VERDİ
Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla güzel haberi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şirket "Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Hoşgeldin" notunu yazdı.
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