Yaz aylarında zayıflarken bu hatalardan uzak durun

az aylarının gelmesiyle birlikte forma girmek isteyen birçok kişi hızlı kilo verme arayışına giriyor. Ancak uzmanlar, bilinçsiz yapılan diyetlerin sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, sağlıklı kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken beslenme kurallarını anlattı.

2-2,5 SAATTE BİR BESLENİN

Midenin her durumda 4 saat içinde boşaldığını hatırlatan Uz. Dyt. Ciğerli, "Bir sonraki öğününüzde fazla yemeyi önlemek için 2-2,5 saatte bir küçük öğünler tüketmelisiniz. Bu, hem kan şekerinizi dengeler hem de metabolizmanızın yavaşlamasını engeller" dedi.

KAHVALTININ ÖNEMİ BÜYÜK

Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamanın metabolizmayı hızlandırdığını belirten Ciğerli, "Kahvaltı yapılmadığında vücut açlık moduna girer ve sonraki öğünlerde daha fazla yemek yeme eğilimi doğar. Bu da kilo alımına neden olur" ifadelerini kullandı.

"1 KASE ÇORBA" KANDIRMACASI İŞE YARAMIYOR

Zayıflamak için tabak ve kâseleri küçültmenin faydalı bir taktik olduğunu söyleyen Ciğerli, “Böylece kişi, psikolojik olarak kendini doymuş hisseder. Öğünlerinize 1 parça tam tahıllı ekmekle başlayarak tokluk hissi oluşturabilirsiniz” dedi. Ayrıca tam tahıllı ekmeklerin, B vitamini açısından da zengin bir kaynak olduğunu vurguladı.

LİFLİ GIDALAR TOK TUTAR

Lifli besinlerin sindirim sistemini düzenlediğini ve uzun süre tokluk sağladığını belirten Uz. Dyt. Ciğerli, şu gıdaları tüketmeyi önerdi:

“Buğday kepeği, kepekli unlar, arpa, yulaf, kuru erik, armut, narenciye, muz, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, brokoli, domates, biber, fasulye, mercimek, nohut ve havuç.”

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Paketli ve katkı maddesi içeren hazır gıdaların kilo vermeyi zorlaştırdığını söyleyen Ciğerli, “Ev yapımı salça, turşu, tarhana gibi geleneksel besinler tercih edilmelidir. Hazır bulyon yerine evde hazırlanan et/tavuk/balık suyu kullanılmalı” diye konuştu.

TATLI KRİZLERİNE DOĞAL ÇÖZÜMLER

Tatlı ihtiyacını doğal yollarla gidermek gerektiğini vurgulayan Ciğerli, “Kuru meyveler, taze meyveler ve meyveli yoğurtlar bu krizleri bastırmak için iyi birer alternatiftir” dedi.

SU VE UYKU METABOLİZMAYI ETKİLİYOR

Yaz aylarında terlemeyle birlikte artan sıvı kaybına dikkat çeken uzman, günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesini önerdi. Ayrıca fiziksel aktivite ve düzenli uykunun kilo verme sürecinde önemli rol oynadığını belirtti:

“Yakın mesafelere yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük değişiklikler bile metabolizma üzerinde büyük fark yaratır. Uyku düzeni de kilo kaybını ve diyet uyumunu destekler.”