Yaz aylarının kabusu geri döndü: Keneden korunmanın basit ama etkili yolları neler?

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kırsal alanlara, pikniklere, kamp veya doğa yürüyüşlerine gidenlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri kene ısırıklarıdır. Çünkü bazı kene türleri, KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcısı olabilir. Ancak iyi haber şu, basit ama etkili önlemlerle kenelerden korunmak mümkün!

1. AÇIK RENKLİ VE UZUN KIYAFETLER TERCİH EDİN

Keneler genellikle çimlik ve ormanlık alanlarda bulunur. Açık renkli kıyafetler, üzerinize tırmanan keneyi fark etmenizi kolaylaştırır.

Uzun kollu gömlekler, paçaları çorap içine sokulmuş uzun pantolonlar doğada en güvenli kıyafetlerdir.

2. KENE KOVUCU SPREYLER KULLANIN

Eczanelerden veya doğal ürün mağazalarından temin edebileceğiniz kene kovucu spreyler oldukça etkilidir. DEET, permethrin veya doğal içerikli citronella içeren ürünler tercih edilebilir.

Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyun ve açıkta kalan cilt bölgelerine uygulayın.

3. OTURMA ALANINIZI KONTROL EDİN

Piknik veya dinlenme sırasında doğrudan çimlerin üzerine oturmak yerine:

Örtü kullanın,

Taş ya da tahta zeminleri tercih edin.

Kenelerin doğrudan temas etmesini engellemiş olursunuz.





4. EVE DÖNDÜĞÜNÜZDE VÜCUDUNUZU KONTROL EDİN

Keneler fark edilmeden ciltte tutunabilir. Eve döndüğünüzde:

Koltuk altı, kulak arkası, diz arkası, kasık ve ense gibi bölgeleri ayna yardımıyla detaylıca kontrol edin.

Çocuklarınız varsa, onları da mutlaka gözlemleyin.

5. EVCİL HAYVANLARINIZI UNUTMAYIN

Evcil hayvanlar, özellikle köpekler, keneleri eve taşıyabilir.

Doğa gezisi sonrası:

Tüylerini tarayın,

Kene tasması veya damlası gibi koruyucu ürünler kullanın.

6. KENEYİ GÖRÜR GÖRMEZ DOĞRU ŞEKİLDE ÇIKARIN

Eğer üzerinizde kene görürseniz:

Cımbızla deriye yakın yerden tutup yavaşça çekin.

Keneyi ezmeden çıkarın.

Çıkarma sonrası bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.

Gerekirse bir sağlık kuruluşuna başvurun.