Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:49

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:49

Gece müzeciliği uygulamasıyla turizmi yaymak ve kültür turizminden elde edilen gelirleri artırmak hedefleniyor. Peki, yaz geceleri ziyaret edebileceğiniz antik kentler hangileri?

1. Aspendos Antik Kenti

Roma dönemi tiyatrosunu bünyesinde barındıran Aspendos Antik Kenti yer alıyor. Gece müzeciliği uygulaması kapsamında eşsiz tarihi eserlere ev sahipliği yapan antik kent gece 00.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

2. Efes Antik Kenti

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti de gece ziyaret edebileceğiniz tarihi bölgeler içerisinde yer alıyor. Efes Antik Kenti’nde ilk kez başlatılan uygulama sayesinde dileyenler özel olarak ışıklandırılan antik kenti 00.00’a kadar ziyaret edebilir.

3. Patara Antik Kenti

Likya’nın en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan Patara Antik Kenti’ni de kavurucu sıcaklarda ziyaret etmek zorunda değilsiniz! Bu kıymetli antik kent, gece müzeciliği kapsamında yaz dönemi boyunca 00.00’a kadar açık kalacak.

4. Side Antik Kenti

Helen ve Roma mimarisinin en güzel örneklerine yakından tanık olabileceğiniz Side Antik Kenti de geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirilen uygulama ile geceleri de ziyaret edilebilen yerlerden biri haline geldi.

5. Van Akdamar Anıt Müzesi

Van Akdamar Anıt Müzesi bu yıl, tüm ziyaretçilerine heyecan verici bir deneyim vadeden müze turizm sezonu boyunca saat 22.00’ye kadar gezilebilecek.