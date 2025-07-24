Yaz sıcağında telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemenin yolları

Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları sadece bizi değil, cebimizdeki akıllı telefonları da fazlasıyla etkiliyor. Güneş altında veya nemli havada çalışan telefonlar normalden çok daha hızlı ısınarak performans kaybı, şarjın çabuk bitmesi hatta donma ve kapanma gibi sorunlara neden olabiliyor. Neyse ki bu sorunun önüne geçmek için alabileceğiniz basit ama etkili önlemler var. İşte telefonunuzu yaz sıcağında serin tutmanın yolları...

DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUN

Telefonunuzu otomobilin ön panelinde, plajda veya pencere önünde bırakmayın. Güneş ışığı cihazın hem ekranını hem de bataryasını çok hızlı bir şekilde ısıtır. Çantanızda ya da gölgede taşımaya özen gösterin.

KILIFINI ÇIKARIN

Kalın veya ısıyı hapseden silikon kılıflar, özellikle yaz aylarında telefonun daha da fazla ısınmasına yol açar. Dışarıda uzun süre kullanmanız gerektiğinde kısa bir süreliğine kılıfı çıkarmak, cihazın daha rahat soğumasını sağlar.

GEREKSİZ UYGULAMALARI KAPATIN

Arka planda açık kalan uygulamalar işlemciyi ve RAM’i yorar, dolayısıyla cihazın sıcaklığını artırır. Kullanmadığınız uygulamaları kapatın ve mümkünse pil tasarrufu modunu etkinleştirin.

VİDEO VE OYUN SÜRESİNİ KISALTIN

Yüksek grafik gerektiren oyunlar veya uzun süreli video izlemek, cihazın en hızlı ısınmasına neden olan faktörlerden biridir. Özellikle sıcak günlerde bu aktiviteleri gölgede ve serin bir ortamda yapmak telefonunuzun sağlığı açısından daha iyidir.

ŞARJ EDERKEN SERİN TUTUN

Telefonunuzu şarj ederken yastık, koltuk ya da yatağın üzerine koymayın. Düz, hava alabilen bir yüzey tercih edin ve güneş görmeyen bir köşede şarj edin.

UÇAK MODU VE DÜŞÜK GÜÇ MODU

Telefonunuz aşırı ısındığında geçici olarak uçak modunu veya düşük güç modunu açmak, işlemcinin yükünü hafifletir ve cihazın kısa sürede soğumasına yardımcı olur.

TAŞIMA VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Telefonu cebinizde uzun süre tutmak yerine çantanızda taşımak veya gölgede kullanmak; sıcak saatlerde (özellikle öğlen 12.00–16.00 arası) aktif kullanım süresini azaltmak da ısınma riskini düşürür.