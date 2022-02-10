Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira
Mersin’in Silifke ilçesinde satılan ve çiçek bamya olarak bilinen kuru bamyanın kilosu 200 liraya çıktı. Yazın kilosu 10 liradan, kışın kurusunun 200, yüz gramının ise 20 liradan satıldığı kuru bamyanın önümüzdeki günlerde fiyatının daha da artması bekleniyor.
Yazın kilosu 10 liradan satılan bamya yaz aylarında toplanıp kurutularak kış mevsiminde satışa sunuluyor. Yazın yemeği yapılan bamyanın 1 kilosundan bir tencere yemek yapılırken, kışın 100 gramı ile bir tencere yemek yapılıyor.
Kuru bamyanın kilosuna 200 liraya veremeyen yurttaşlar, 20 liradan 100 gram alıp yemek yapıyorlar.
Kuru bamyayı yazın toplayıp kurutup sattıklarını belirten esnaf Mustafa Şavluğ, “Halk arasında çiçek bamya olarak bilinen ve çok lezzetli olan bu kuru bamyanın kilosunu 200 liradan satıyoruz. Bu bamya çok lezzetli ve besin değeri çok yüksektir. Bazen müşterilerimiz fiyatı duyunca şaşırıyor” dedi.
200 LİRAYI BULDU
Bamya üretiminin bu yıl az olması nedeniyle fiyatta böyle bir artış olduğunu kaydeden Şavluğ, “Bamya yazın tarladan toplandığı zaman 10 liraya satılıyor. Ancak bu yıl çiçek kuru bamyanın fiyatı kış mevsiminde 200 lirayı buldu. Müşterilerimiz kuru bamyayı 100 gram olarak alıyorlar. 100 gramını 20 liradan satıyoruz” diye konuştu.
Yurttaşlar ise kuru bamyayı 100 gram olarak aldıklarını haftada bir yemeğini yaptıklarını belirttiler.
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