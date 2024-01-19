Uzmanlar önerdi! Bu 5 besin yaşamı uzatıyor

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:22

Seçtiğimiz bazı yiyecekler vücudun daha iyi yaşlanmasına yardımcı olarak onu "bir zırh gibi" koruyabilir. Ömrü uzatan besinler sadece meyve ve sebzelerle sınırlı değil; işte bunlardan beşi...

1-YABAN MERSİNİ

Küçük mor meyve, vücudu enfeksiyondan bir zırh gibi koruyan vitaminler ve antioksidanlarla dolu. Ayrıca lezzetli ve düşük kalorili bir atıştırmalık. Araştırmacılara göre yaban mersini, antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle yaşlanma karşıtı güçlü bir etki yaratıyor. Bunlar hücrelerin sağlıklı kalmasına ve hasar görmesini engellemeye yardımcı olurken aynı zamanda DNA onarımını da destekliyor.

2-DOMATES

Beslenme uzmanlarına göre konu cildiniz olduğunda, beklenmedik bir gıda yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Domates yemek cildimizi "içten dışa doğru" yaşlanmaya karşı koruyor ve kırışıklıklarla mücadele etmeye yardımcı oluyor.

3-TAM TAHILLI GIDALAR

Enerjiyi yavaşça serbest bırakan tam tahıllı gıdalar bir başka yaşlanma karşıtı temel besindir. Bunlara yulaf lapası, kahverengi makarna, pirinç ve tatlı patates gibi şeylerin yanı sıra meyve ve sebzeler de dahil. Tam tahilli bes'nler yaşlandıkça hormonları değişmeye başlayan kadınlarda enerjiyi dengelemek için özellikle yararlı olabilir.

4-SAĞLIKLI YAĞLAR

Somon ve sardalye gibi yağlı balıklar, kan basıncını ve genel kalp sağlığını kontrol etmeye yardımcı olan önemli omega 3 yağlarıyla dolu. Bu yağlar aynı zamanda doğal yağ bariyerini koruyarak, cildi nemlendirerek ve ince çizgilerin görünümünü azaltarak cildinizin iyi görünmesini sağlıyor.

5-FINDIK

İnsanların düzenli olarak 100 yaşına kadar yaşadığı dünya çapındaki beş bölge olan Mavi Bölgelerde yaşayan insanların en çok terih ettiği atıştırmalık bir avuç fındık olabilir. Beslenme uzmanları, konu yaşlanma karşıtı olduğunda kuruyemişlerin çok önemli olduğunu söylüyor.