Uzmanlar önerdi: Sırt ve boyun ağrılarına engel olmanın 5 yolu

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:08

Çoğu durumda sırt ve boyun ağrısının spesifik bir nedeni yok, ancak bu tür ağrıların oluşma riskini azaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. İşte Boyun ve sırt ağrılarını azaltmak için izleyebileceğiniz 5 yöntem...

HAREKETLİ OLUN

Düzenli aerobik egzersiz yapmak sırt ve boyun ağrısı için en iyi önlemlerden biri olabilir. Aynı zamanda yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi kalbin kan pompalamasını sağlayan çeşitli aktiviteler de bu tarz ağrılara iyi geliyor. Uzmanlar fiziksel rahatlamanın, uykunun, sağlıklı beslenmenin ve iyi bir zihinsel sağlığın da önemli önleyici tedbirler arasında olduğunu belirtiyor.

SANDALYENİZİ DEĞİŞTİRİN

İnsanlar bir bilgisayar başında oturmak için veya bütün gün oturup telefonlara bakmak için evrimleşmedi. Uzmanlara göre ayakta durmak omurgaya baskının en uygun şekilde uygulandığı pozisyon. Masa başında çalışıyorsanız sandalyenizi yüksekliği ayarlanabilen bir ayakta çalışma masasıyla değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

SPOR YAPARKEN AĞIRLIKLARI DİKKATİ KALDIRIN

İngiltere'de her yıl 300 bin kişi ağırlık kaldırırken gelişen kazalar nedeniyle sırt ve boyun ağrısı çekiyor. Güvenli bir şekilde kaldırmak için çömelin, yükü iki elinizle vücudunuza yakın tutun, sırtınızı dik tutun ve kalçalarınızı ve dizlerinizi dik tutarak ayakta durun.

SIRT VE BOYUN AĞRINIZ VARSA YATAKYA KALMAYIN

Sırt ağrısı olan kişilerin ağrıyı daha da kötüleştirebileceğinden endişe ederek aktiviteden kaçınma eğilimi durumu daha da kötüleştiriyor. Çelişkili bir şekilde, aktiviteye erkenden başlamak genel sakatlık süresini kısaltıyor.