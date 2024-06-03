Yedikçe yiyesiniz geliyor: Bağımlılık yapan 17 besin

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:22

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:22

Bazı yiyecekler vardır ki, bir kez tadına baktığınızda durmak neredeyse imkansızdır. Hem lezzetleri hem de içeriklerindeki bazı maddeler nedeniyle bağımlılık yapan bu yiyecekler, bazen sağlıklı atıştırmalıklar olarak karşımıza çıkar, bazen de kalorisi yüksek kaçamaklar olarak.

İşte yedikçe yemek isteyeceğiniz, bağımlılık yapan 17 besin...

1. Çikolata

Çikolata, içeriğindeki şeker ve kakao bileşenleri sayesinde mutluluk hormonu salgılamamızı sağlar. Özellikle bitter çikolata, sağladığı tatmin hissiyle bağımlılık yapar.

2. Patates Cipsi

Tuzlu ve çıtır çıtır yapısıyla patates cipsi, en sevilen atıştırmalıklardan biridir. Yüksek tuz ve yağ içeriği, bu yiyeceği bırakmayı zorlaştırır.

3. Dondurma

Dondurma, hem sıcak havalarda serinletici etkisi hem de tatlı ve kremamsı yapısıyla bağımlılık yaratır. Farklı lezzet seçenekleri de cazibesini artırır.

4. Pizza

Pizza, peynirin eriyip hamurla bütünleştiği ve çeşitli malzemelerle zenginleştirildiği mükemmel bir yemektir. Özellikle sıcak dilimleri yemeye başladığınızda durmak zor olabilir.

5. Kuruyemişler

Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler hem sağlıklı hem de lezzetlidir. Ancak, tuzlu veya baharatlı halleriyle bağımlılık yapıcı olabilirler.

6. Kahve

Kafein içeriği nedeniyle kahve, enerji verici ve odaklanmayı artırıcı etkisiyle bağımlılık yapabilir. Sabah kahvesi alışkanlığı, gün boyunca sürebilir.

7. Simit

Simit, taze ve çıtır yapısıyla özellikle kahvaltılarda vazgeçilmezdir. Yanında çayla birlikte yemesi oldukça keyiflidir.

8. Çizburger

Çizburger, etin, peynirin ve çeşitli sosların birleştiği mükemmel bir fast food lezzetidir. Her lokması bağımlılık yapıcı olabilir.

9. Tatlılar

Baklava, cheesecake, tiramisu gibi tatlılar, hem gözümüze hem de damak zevkimize hitap eder. Şeker ve yağ oranları yüksek olduğu için yemeye başladıktan sonra bırakmak zor olabilir.

10. Patlamış Mısır

Özellikle sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır, tuzlu ve tereyağlı haliyle bağımlılık yapar. Bir kez yemeye başladığınızda durmak zor olabilir.

11. Pasta ve Kekler

Özel günlerin ve kutlamaların olmazsa olmazı pasta ve kekler, hem göze hem de damağa hitap eder. Bir dilimle yetinmek genellikle zor olur.

12. Peynir

Peynir, özellikle kaşar, cheddar ve parmesan gibi çeşitleriyle bağımlılık yapar. Kahvaltılarda, salatalarda ve yemeklerde sıkça tüketilir.

13. Kızartmalar

Patates kızartması, soğan halkası gibi kızartmalar, yüksek yağ içeriği ve çıtır dokusuyla bağımlılık yapar. Sağlıksız olmasına rağmen çokça tüketilir.

14. Soslar

Mayonez, ketçap, ranch ve barbekü sosları, yemeklere ekstra lezzet katar. Ancak, bu soslar da içerikleri nedeniyle bağımlılık yapıcı olabilir.

15. Kek ve Kurabiyeler

Ev yapımı veya paketli kek ve kurabiyeler, tatlı krizlerinin vazgeçilmezidir. Bir kez yemeye başladığınızda durmak zor olabilir.

16. Sıcak Çikolata

Özellikle kış aylarında sıcacık bir fincan sıcak çikolata, hem ruhunuzu hem de bedeninizi ısıtır. İçindeki şeker ve kakao, bağımlılık yapıcıdır.

17. Cips ve Dip Soslar

Mısır cipsleri ve yanında sunulan çeşitli dip soslar, özellikle arkadaş toplantılarının vazgeçilmezidir. Yedikçe yemek istenen lezzetler arasındadır.