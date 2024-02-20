Yemeden önce mutlaka yıkamanız gereken yiyecekler: Hastalık riski taşıyorlar

Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:23

Güncelleme: 20.02.2024 - 15:38

Uzmanlar, zararlı mikropların, toksinlerin ve pestisitlerin önlenmesi için yemeden önce iyice yıkanması gereken sebze ve meyve açıkladı. Sadece süper marketlerde değil evde de duran sebze veya meyvelerin birçok mikrop kapma ihtimali bulunuyor. İşte, yıkanmadan yendiğinde birçok hastalığa neden olan yiyecekler...

Çilek

Çileklerin üzerindeki kir ve artıkları çıkarmak için iyice yıkanmalıdır, çünkü en muhtemel pestisit kalıntılarını içeren meyvedir.

Patates

Patatesleri yıkamamak gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. Patates, bir kök sebzesi olarak, topraktaki pestisitleri ve mikropları emebilir.

Lahana

Kale gibi yapraklı yeşillikler, E. coli ve salmonella gibi zararlı mikroplarla ilişkilendirilmiştir, bu nedenle onları su altında iyice yıkamak önemlidir.

Marul

Marulu temizlerken yaprakların yüzeyine dikkatlice girin çünkü bazen insanları hasta edecek kadar çok mikrop içerebilir. Bozulmuş veya sulu salata almaktan kaçının çünkü bu durum bir şeyin yanlış olduğunun bir işareti olabilir.

Kızılcık

Araştırmalar, kızılcıkların genellikle yüksek oranda pestisit içerdiğini göstermiştir çünkü çiftçiler, meyveyi yiyen böceklerden kurtulmak için onları kullanır.

Şeftali, Erik

Şeftali, erik ve nektarinlerde, hastalığa neden olabilecek listeria suşları bulunmuştur. Sert bir şekilde ovun ve akan su altında iyice durulayın.