Yemeğin ardından gelen uyku halini uzmanlar açıkladı: Yemek komasının asıl sebepleri...

Yayınlanma: 11.03.2024 - 20:56

Güncelleme: 11.03.2024 - 20:56

Leziz bir öğün sonrası enerjik hissetmek yerine, yorgun ve uykulu mu hissediyorsunuz? Yiyeceklerinizi yakıta dönüştürme konusundaki karmaşıklıklar, bu durumun birkaç nedeni arasında yer alabilir. İşte yemek sonrası yaşanan yorgunluğun nedenleri...

YEMEK SONRASI YORGUNLUK NORMAL Mİ?

Yemek yedikten sonra hissedilen yorgunluk oldukça yaygındır çünkü vücudunuz bir öğünü sindirmek için ciddi bir çaba sarf eder. Diyetisyenlere göre, vücudumuz, içeri giren yiyecekleri parçalayarak belirli amaçlar için hazırlamak ve vücudun işleyişini sürdürebilecek yerlere göndermek için çalışır. Ancak bu işlem, enerji harcamasını beraberinde getirir ve bu da kişinin yorgun hissetmesine neden olur.

Aile hekimliği uzmanlarına göre; vücut, yemek sonrasında sindirimi başlatmak ve besinleri dışarı göndermek için parasempatik sinir sistemini devreye sokar. Bu sistem genellikle 'dinlen ve sindir' sistemi olarak adlandırılır.

Buna ek olarak, yemek sonrası kan şekerini kontrol eden insülin hormonu da önemli bir rol oynar. Yemek sonrasında insülin seviyeleri yükselir ve kan şekerini dengelemek için görevini tamamladığında, düşen insülin seviyeleri kişinin kendini yorgun hissetmesine yol açar.

POSTPRANDIYAL SOMNOLANS NEDİR?

Uzmanlara göre, "Postprandial somnolans, bir öğünü takiben yorgun veya uykulu hissetme durumudur" ve genellikle halk arasında 'yemek koması' olarak adlandırılır.

HANGI YİYECEKLER YORGUNLUĞA NEDEN OLUR?

Diyetisyenlere göre, yüksek yağ, karbonhidrat ve şeker içeren yiyecekler genellikle yorgun hissetmeye neden olur. Bu durumda suçlanan hormon genellikle kolesistokinin (CCK) olarak bilinir. Uzmanlar, özellikle yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerin CCK salgılayarak vücudun belirli besinleri parçalamasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

DİĞER YORGUNLUK NEDENLERİ

Hormonal Dengesizlikler: Triptofan açısından zengin gıdaların, karbonhidratlarla birlikte tüketildiğinde, vücutta serotonin ve melatonin üretimine yardımcı olarak yorgunluğa neden olabileceği söylenir. Bunda hormonal dengesizlikler de etkili olabilir.

Büyük Porsiyonlar: Yemek sonrası yorgun hissetmek, ne yediğinizden ziyade ne kadar yediğinizle de ilgili olabilir. Büyük öğünler, vücudunuzun daha fazla enerji harcamasına neden olur.

Gizli Gıda İntoleransı: Gıda intoleransları, sindirim sorunlarına neden olabilir ve kişiyi yorgun hissettirebilir.

Kafein Bağımlılığı: Kafein içeren içeceklerin sabah saatlerindeki uyarıcı etkisi, gün içinde düşüşe neden olarak yorgunluğa yol açabilir.

Melatonin Alımı: Melatonin içeren gıdaların fazla tüketimi, yorgunluğu artırabilir.