Dibi tutan yemeklere son! İşte çelik tencere ve tavaları yapışmaz hale getirme yöntemleri...

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:07

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:07

Çelik tencere ve tavalar, dayanıklılıkları ve daha sağlıklı olmaları gibi sebeplerle mutfakta en sık tercih edilen gereçlerdendir. Ancak çelik tencere ve tavalar herhangi bir kaplamaya sahip olmadıkları için et, tavuk, pirinç gibi gıdalar, pişirme işlemi sırasında tabana yapışarak yanabiliyor. Bu durum, sağlık açısından riskli olabilmelerine rağmen teflon ya da granit kaplamalı pişirme gereçlerine yönlendirebiliyor. Peki yapışıp dibi tutan yemeklere nasıl son verebilirsiniz? İşte çelik tencere ve tavaları yapışmaz hale getirme yöntemleri...

1. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI YÖNTEMİ:

Uygulamayı yapacağınız tavanın her yerini, Hindistan cevizi yağı ile yağlayın. Yüksek sıcaklığa dayanıklı bir bitkisel ghee (arıtılmış yağ) da tercih edebilirsiniz.

Çelik tavayı yaklaşık iki dakika boyunca ocakta veya 180 derecede ısıtılmış bir fırında ısıtın.

Ocağın altını kapatın ve yağı soğumaya bırakın.

Tavanızın yüzeyi pürüzsüz ve yapışmaz bir hal alana kadar bekleyin.

Tavadaki yansımanızı gördüğünüzde kağıt havlu kullanarak fazla yağı alın.

Ancak kullanıma hazır olan tavanızın yapışmaz özelliği belli bir süre sonra etkisini kaybeder.

Yapışmaz özelliğini kaybeden tavanıza yeniden bu işlemi uygulayabilirsiniz.

2. SOFRA TUZU YÖNTEMİ:

Kullanacağınız çelik tencere veya tavaya bir bardak sofra tuzu ilave edin.

Sofra tuzunu tavanın bütün yüzeyini kaplayacak şekilde yayın ve ısıtma işlemine başlayın.

Isıttığınız tuzu sıcakken temizleyin.

Temizleme işleminin ardından tavanızın yüzeyi pürüzsüz ve yapışmaz bir hal alacak.

Ancak bu yöntemin de kalıcılığı kısa süreli olduğu için bir süre sonra çelik tencere ve tavalarınıza yemeklerin yeniden yapışma ihtimali var. Dilerseniz gerektikçe tekrarlayabilirsiniz.

3. ZEYTİNYAĞI YÖNTEMİ:

Tavanızı ocağa koyduktan sonra ısınmasını beklemeden önce zeytinyağı koymanız, yüzeyine yemek yapışmasını önleyecek en etkili metottur.

Zeytinyağının fazlasını almak için kuru bir havlu kağıt kullanabilirsiniz.

Mutlaka tava ısındıktan sonra yemek yapmak için gerekli olan malzemeleri eklemelisiniz.

4. TEREYAĞI YÖNTEMİ:

Tereyağıyla tavayı yağlamak bilinen bir diğer yöntemdir.

Ancak bu noktada tereyağının miktarı ve ocağın ısısı da etkili olur.

Orta sıcaklıkta bir tutam tuz ile bir çay kaşığı tereyağının kullanması yeterli olacaktır.

5. YAĞ VE TUZ YÖNTEMİ:

Hem yağ hem tuz kullanarak da tavanızı yapışmaz hale getirmeniz mümkün.

Kullanacağınız çelik tencere veya tavayı orta derece ateşte ısıtın.

Yüksek erime noktasına sahip bir sıvı yağı tavanın her yerine gelecek şekilde dökün.

Tavanın içindeki fazla yağı alın.

Ardından içine iki yemek kaşığı kadar tuz ilave edin ve tuzun da tavanın her yerine gelmesine özen gösterin.

Kağıt havlu kullanarak dairesel hareketlere tuzu tavaya iyice yedirin.

Daha sonra tavadaki fazla tuzu temizleyin.

Pürüzsüz bir yüzeye kavuşan tavanız artık kullanıma hazır.

Ancak tavanızın yapışmaz özelliği belli bir süre kaybolacağı için bu işlemi her seferinde tekrarlamanız gerekir.

6. KARBONAT YÖNTEMİ:

Zamanla yıpranan tavanızı öncelikle ılık sabunlu suda yıkayın ve iyice kurulayın.

Tavanıza tüm yüzeyini kaplayacak şekilde karbonat serpiştirin.

Karbonatı macun kıvamına getirmek için birkaç damla su ilave edin.

Kağıt havlu kullanarak dairesel hareketlerle tavanıza karbonatı iyice yedirin.

Daha sonra karbonatlı tavanızı durulayın.

Yüksek bir sıcaklıkta tavanızı ısıtın.

Sıcak tavanın yüzeyine bitkisel yağ dökün ve bütün yüzeye yayın.

Yeniden orta ateşte tavanızı ısıtın ve birkaç dakika sonra tavayı ocaktan alın.

Tavadaki yağın soğumasını bekleyin ve fazla yağı kağıt havluyla temizleyin.

Soğuyan yağ ile birlikte ilk günkü gibi yapışmaz çelik tavanıza kavuşun.

İşlem etkisini yitirdikçe aynı adımlarla tekrarlayabilir ve yeniden yapışmayan bir tencereye kavuşabilirsiniz.

7. FIRINLAMA YÖNTEMİ:

Çelik tavanızı iyice yıkayarak yüzeyindeki yanmış yemek kalıntılarından arındırın.

Kağıt havlu yardımıyla yüksek erime noktasına sahip bir yağı tavanızın her yerine sürün.

Ardından bir fırın tepsinin tabanına alüminyum folyo serin ve tencere ya da tavanızı ters çevirerek alüminyum folyonun üzerine koyun.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 1-2 saat bekletin.

Daha sonra fırının ısısını kapatın ancak çelik tencere veya tavanızı sıcak fırından bir süre daha bekletin.

Fırın tamamen soğuduktan sonra tavanızı çıkarabilirsiniz.

Fazla yağı temizleyerek kullanıma hazır hale getirin.