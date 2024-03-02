Hurma yemek mucizeye neden oluyor! 1 hafta boyunca yiyin farkı görün

Hurma, tatlı bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sağlığa birçok fayda sunan besleyici bir meyvedir. Özellikle Ramazan aylarında sıklıkla tüketilen hurmanın, sadece 3 adetini günde bir hafta boyunca yemek, vücudunuzda dikkate değer değişikliklere yol açabilir. İşte, hurmanın sağlığa faydaları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:56
Hurma yemek mucizeye neden oluyor! 1 hafta boyunca yiyin farkı görün
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Bir hafta boyunca her gün düzenli olarak 3 adet hurma tüketmek, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. İşte, hurmanın insan sağlığına faydaları...

HURMANIN FAYDALARI

  • Hafızayı güçlendirir: Son zamanlarda hafıza kaybı problemi en çok duyulan şikayettir. İçinde A ve B vitamini olan hurma düzenli olarak tüketilirse hafıza kaybı problemini engelleyebilir.
  • Kemik sağlığını güçlendirir: Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü Julie Garden-Robinson’a göre hurma kemik sağlığını destekleyen "bor" içerir.
  • Sindirim problemlerini çözer: Lif açısından zengin olan hurma, sindirim sistemini düzenler. Yeterli ve dengeli lif alımı kabızlığı önler ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.
  • Hafızayı güçlendirir: Son zamanlarda hafıza kaybı problemi en çok duyulan şikayettir. İçinde A ve B vitamini olan hurma düzenli olarak tüketilirse hafıza kaybı problemini engelleyebilir.
  • Kemik sağlığını güçlendirir: Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü Julie Garden-Robinson’a göre hurma kemik sağlığını destekleyen "bor" içerir.
  • Sindirim problemlerini çözer: Lif açısından zengin olan hurma, sindirim sistemini düzenler. Yeterli ve dengeli lif alımı kabızlığı önler ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.
  • Cilde iyi gelir: B vitamini cildimiz için oldukça önemlidir. Hurma içinde bulunan B vitamini sayesinde cildin onarılmasına yardımcı olur. Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamaya yardım eder.
  • Kalp hastalıklarını önler: Kalp dostu bir besindir. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur.
  • Bağışıklığı güçlendirir: İçinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklığımızı güçlendirerek vücudumuzu mikroplara karşı korur.
  • Kas ağrılarını ve krampları önlüyor: Hurma yüksek miktarda potasyum içeriğine sahip bir meyve. Uzmanlar, içeriğindeki potasyum sayesinde hurmanın kas ve eklem ağrısı, kramp, yorgunluk ile halsizlik gibi semptomlara iyi geldiğini söylüyor.
  • Doğumu kolaylaştırır: Hurma, gebeliğin son birkaç haftasında tüketildiğinde, vücudu normal doğum sürecine hazırlayabilir ve erken doğumun önüne geçebilir.

HURMANIN İÇERDİĞİ VİTAMİNLER

  • A Vitamini
  • C Vitamini
  • E Vitamini
  • K Vitamini
  • B Vitaminleri (B1, B2, B3, B5, B6, B9)
  • Potasyum
  • Kalsiyum
  • Demir
  • Magnezyum
  • Fosfor

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