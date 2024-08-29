Yengeçlerden, koyunlara: Sadece hayvanların hüküm sürdüğü 7 yer

Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:22

Güncelleme: 29.08.2024 - 20:18

Atlar, yengeçler veya koyunlar tarafından fethedilmiş 7 yer...

Yengeçler — Christmas Adası, Avustralya

Her yıl Christmas Adası'nda 50 milyon yengeç üremek için ormandan kıyıya doğru göç eder. Üreme koşulları o kadar özeldir ki - yağışlı mevsimde son ay çeyreğinde olmak zorundadır - tüm yengeçler aynı anda göç eder. Sonuç olarak, ada kesintisiz bir yengeç dalgası yaşar.

O kadar çok yengeç var ki yerel yönetim, yolların altına tüneller inşa ederek yol ölümlerini azaltarak ve yengeçleri bu tünellere yönlendirecek çitler kurarak yengeçlerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için büyük çaba sarf ediyor. Ayrıca, yolun üzerinden yukarı ve aşağı giden özel yapım bir yengeç köprüsü de var.

Atlar — Assateague Adası, ABD

Maryland ve Virginia arasında paylaşılan bir bariyer adası olan Assateague Adası, 300'den fazla vahşi, plaj seven atıyla ünlüdür. Yerel halk efsanesi, sömürge döneminde bir gemi kazasının atları Assateague'ye getirdiğini söyler , ancak kimse kesin olarak bilmiyor.

Kediler — Tashirojima Adası, Japonya

Tashirojima adasında 100 kişi yaşıyor ve yüzlerce kedi var.

Adanın kedileri, adanın yerlilerinin ipekböceklerini tekstil için yetiştirip , ipekböceklerini avlayan fareleri kovmak için kedileri kullandığı 18. yüzyılın ortalarından beri değerli sakinler olmuştur. Kediler çoğalırken, sakinlerin sayısı azalmıştır.

Tavşanlar — Okunoshima Adası, Japonya

Japonya'daki bu ada 300'den fazla yabani tavşana ev sahipliği yapıyor , ancak kimse oraya nasıl geldiklerinden emin değil. Bazıları öğrencilerin onları adaya bıraktığını söylerken, diğerleri II. Dünya Savaşı'nda test denekleri olarak kullanılan tavşanların torunları olduklarını söylüyor. Oraya nasıl geldiklerine bakılmaksızın, tavşan severler onlarla oynamak ve hatta onlara özel yiyecekler almak için adayı ziyaret edebilirler .

Maymunlar — Phi Phi Adası, Tayland

Adından da anlaşılacağı üzere Monkey Beach, ziyaretçilerden beslenmek için uçurumlardan aşağı inen bir makak maymunu kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Maymunlar turistlere o kadar alışkın ki hiç utangaç değiller - hatta atıştırmalıklarını alırken biraz agresif bile olabiliyorlar. Maymunların ayrıca güneş gözlüğü, saat veya çanta gibi değerli eşyaları kaptıkları da biliniyor.

Foklar — Seal Adası, Güney Afrika

Seal Adası , yaklaşık 64.000 Cape kürklü fokunun ana üreme alanıdır . İnsanlar adayı çeşitli zamanlarda mesken tutmaya çalışmış ancak sert doğal unsurlar ve adayı çevreleyen birçok büyük beyaz köpek balığı nedeniyle başarısız olmuşlardır.

Koyun — Yeni Zelanda

Son istatistikler, Yeni Zelanda'da kişi başına altı koyun düştüğünü gösteriyor. Bu sayı yüksek görünebilir, ancak aslında kişi başına 22 koyun olan 1982'deki tarihi zirveden düşüktür. Yeni Zelanda'nın muazzam koyun nüfusu, bir zamanlar ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan koyun çiftçiliğinden kaynaklanmaktadır .