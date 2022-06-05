Yeni Akit Gülşen’i hedef aldı, vücudunu blurladı: “Ahlaksız, bu kadın iyice raydan çıktı”
Yeni Akit gazetesi, şarkıcı Gülşen’in “ahlaksız” diyerek hedef aldı, haberde kullandığı fotoğrafı blurladı.
Kadına yönelik şiddet ve baskı olayları artmaya devam ederken yandaş medya bu kez de ünlü sanatçı Gülşen'i 'ahlaksızla' suçlayarak fotoğrafını sansürledi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, şarkıcı Gülşen ile ilgili yaptığı haberde, "Söylediği şarkılarla değil, ahlaksızlıklarıyla gündeme gelen Gülşen, yine büyük bir skandala imza attı. Giydiği pespaye kostümlerle yoğun eleştiri alan Gülşen, bu kez sahneye resmen üstsüz çıktı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu haber şu şekilde:
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