'Kayıplara karıştı' deniyordu, Tarkan'dan videolu yanıt!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:23

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:23

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu.



Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan yeni albüm müjdesi gelmişti.



Uzun süre paylaşım yapmayan Tarkan ile ilgili 'ortadan kayboldu' söylemleri sosyal medyada yayılmıştı, Megastar'dan videolu yanıt geldi.

Tarkan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, nasılsınız? 'Ya bu Tarkan'a ne oldu yine, kayıplara karıştı' diyorsunuzdur dimi? Valla harıl harıl çalışıyorum. Yeni şarkıları albümü sizlere, bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin yetişicek yüzdük kuyruğuna geldik bitmek üzere. Çok da güzel bir albüm geliyor bence. Tabi takdir size kalmış ama bence seveceksiniz. Bu yaz güzel bir yaz olacak yani inşallah diyelim. Umut dolu sevinç dolu, eğlendiğimiz yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun. İnşallah, yakında görüşmek üzere ben çalışayım o zaman. Seviyorum sizi"



