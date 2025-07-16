Yeni bir dil geliştiriliyor: Bakışlarla konuşmak mümkün

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar, kelimelere gerek kalmadan taleplerimizi nasıl aktarabileceğimizi gösteren yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, bir nesneye bakmak, ardından bir kişiyle göz teması kurup yeniden aynı nesneye dönmek; en etkili “yardım çağrısı” ifadesi olarak algılanıyor.

Bu bakış dizilimi, özellikle kalabalık ortamlarda ya da yüksek sesli, sözlü iletişimin zor olduğu durumlarda güçlü bir iletişim yöntemi olabilir. Uzmanlar, bu tekniğin sıkıcı bir akşam yemeğinden kalkmak istediğinizi ya da içeceğinizin doldurulmasını arzuladığınızı sessizce anlatmak için işe yarayabileceğini belirtiyor.

137 KİŞİYLE TEST EDİLDİ

Çalışmanın başyazarı Dr. Nathan Caruana, “Bir kişinin size ne kadar sık baktığı değil, bakışlarının bağlamı bu davranışın anlamlı ve iletişimsel olup olmadığını belirliyor” dedi.

Araştırmada, 137 kişiye sanal bir partnerle blok yerleştirme görevi verildi. Katılımcılardan, bir nesnenin sadece incelenip incelenmediğini mi yoksa açıkça talep edilip edilmediğini mi anlamaları istendi. En hızlı ve en doğru yanıtlar, göz temasının iki nesneye yönelik bakış arasında gerçekleştiği senaryolarda geldi.

SPOR, ASKERİYE VE GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLAR

Araştırmacılar, bu bakış tekniğinin spor karşılaşmalarında, askeri görevlerde ya da gürültülü iş yerlerinde sözsüz iletişim eğitimine katkı sunabileceğini vurguladı.

Ayrıca, görsel ipuçlarına daha çok ihtiyaç duyan işitme engelliler veya otizmli bireyler için de değerli bir destek aracı olabileceği ifade edildi.