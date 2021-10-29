Yeni bir insan türü bulundu: 'Homo bodoensis'
Araştırmacılar, yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün 'Homo bodoensis' olarak adlandırıldığını duyurdu. Yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığı düşünülüyor.
Yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan
türünün 'Homo bodoensis' olarak adlandırıldığı araştırmacılar tarafından
paylaşıldı.
Söz konusu tür, Etiyopya'nin Awash Nehri vadisindeki Bodo
D'ar'da bulunan bir kafatasından hareketle Bodoensis olarak adlandırılıyor.
Evrimsel Antropoloji Dergisinde yayımlanan araştırma
bulguları, yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde
yaşadığına işaret ediyor.
BirGün’ün, Guardian'dan Nadeem Badshah'ın haberinden
aktardığına göre; araştırmanın yazarlarından Kanada Winnipeg Üniversitesinden
Dr Mirjana Roksandic, "İnsanın coğrafi varyasyonlarına dair düzgün terminoloji
eksikliği nedeniyle bu dönemdeki insan evrimine dair konuşmanın imkansız
olduğunu" belirtiyor.
Yeni sınıflandırmaya göre, Homo bodoensis, Afrika ve Güney
Doğu Avrupa'dan Orta Pleistosen insanlarının çoğunluğunu açıklayabilecek.
Hawaii Üniversitesi Antroploloji Bölümünden Christopher Bae,
Homo bodoensis tanımlamasının insan evriminde önemli olan bu döneme dair
"Gordion'un düğümünü çözeceğini" belirtiyor.
Uluslararası Zoolojik Nomenklatura Komisyonunun isim
değişikliği kurallarının çok katı olması nedeniyle, yeni bir türün isimlendirilmesinin
kolay olmadığı belirtiliyor.
Araştırmacılar yeni sınıflandırmanın nomenklatura koşullarını karşılayacağına inanıyorlar.
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