Hayal edilemez özelliklerde dev virüsler keşfedildi

Yayınlanma: 06.08.2023 - 01:42

Güncelleme: 06.08.2023 - 01:42

Massachusetts, Harvard Ormanı’nın toprağında “şaşırtıcı” ve “beklenmedik” olarak tanımlanan dev virüs benzeri parçacıklar dizisi bulundu. Bu parçacıklar sadece anormal derecede büyük olmakla kalmıyor, aynı zamanda dev virüsler ve viral çeşitlilik hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatan, “daha önce hayal bile edilemeyen” yapılarıyla oldukça garip varlıklar olarak dikkat çekiyor.

DAHA ÖNCE BU KADAR BÜYÜĞÜ BULUNMAMIŞTI

Chip'in aktardığı gibi daha hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan bir ön baskının yazarları, bulguları hakkında yaptıkları açıklamada “Harvard Ormanı’nda bulunan viral morfotiplerin bolluğu, virosfere ve onun yapısal heterojenliğine ilişkin mevcut anlayışımızı sorgulatıyor” diye yazıyor ve devam ediyor:

“Toprak virüslerinin karmaşık dünyasına açılan bu büyüleyici pencere, dev virüslerin yüksek genetik çeşitliliğinin, kökenleri ve işlevleri üzerinde çalışılmaya devam eden çeşitli ve daha önce hayal bile edilemeyen parçacık yapılarıyla eşleştiği konusunda çok az şüphe bırakıyor.”

Garip virüs parçacıkları, bazıları daha önce hiç görülmemiş ve virüslerin konakçılarıyla etkileşime girmesi için yeni yollar önerebilen, aynı derecede tuhaf uzantılara ve iç yapılara sahip. Bunlara “kaplumbağa”, “saç kesimi” ve “Noel yıldızı” virüsleri gibi tuhaf isimler kazandıran boru şeklindeki çıkıntılar, lifler, iç kanallar, çift kapsitler (bir virüsün protein kabuğu) ve kuyruklar bulunuyor.

Virüs benzeri parçacıklar, virüslerden türer ve genetik materyalden yoksun olmalarına ve bir konakçı hücreyi enfekte etme kapasitelerine sahip olmamalarına rağmen, virüslere çok benzerler. Ancak, ön baskıdaki araştırmanın yazarları, buldukları modifiye kapsidlere sahip büyük ikosahedral (20 kenarlı) parçacıkların güvenle “virüs parçacıkları” olarak adlandırılabileceğini savunuyorlar.

Ekip, transmisyon elektron mikroskobu kullanarak, toprak örneklerinin “0,2 µm ile 1,2 µm boyut fraksiyonunda beklenmedik çeşitlilikte toprak [virüs benzeri parçacıklar]” ile dolu olduğunu buldu. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, 2014’te Sibirya’daki permafrost’tan dirilen şimdiye kadar keşfedilen en büyük virüs 1,5 µm genişliğindeydi ve boyutları küçük bir bakteriyle karşılaştırılabiliyordu.

Ekip, “Şaşırtıcı bir şekilde, birkaç yüz gram orman toprağının, şimdiye kadar izole edilmiş tüm dev virüslerin toplamından daha fazla kapsid morfotipi içerdiğini bulduk” diye yazıyor ve devam ediyor: “Bu gözlem, bu toprak örneklerinde bulunan viral çeşitliliğin yalnızca çok küçük bir kısmını görüntülediğimiz düşünüldüğünde daha da şaşırtıcı oluyor.”

Bulgular, dev virüslerin garip ve harika dünyası hakkında halen bilmediğimiz çok şey olduğunu vurguluyor ve araştırmacılar, yeni incelemeleri başlatabileceğini umuyor. Özellikle, bu olağanüstü çeşitliliğin sadece toprak ekosistemlerinin bir özelliği olup olmadığını veya su ortamlarının aynı zamanda bol miktarda büyük virüs partiküllerine ev sahipliği yapıp yapmadığını araştırmakla ilgileniyorlar.

Ön baskı araştırması bioRxiv’de yer alıyor.