Yeni keşfedilen kırkayak türüne Taylor Swift'in ismi verildi

Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi'nden böcek bilimciler, saha çalışmalarında toplanan veya üniversite ve müze koleksiyonlarından alınan 1800'den fazla örneği inceledi.

Böcek bilimciler, yürüttükleri çalışma sonucunda Apalaş Dağları'nda yaşayan Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türünü keşfetti ve bunlardan birine popüler ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in adını verdi. Araştırmanın sonuçları ZooKeys dergisinde yayımlandı.

Dr. Derek Hennen, keşfedilen kırkayakların tipik olarak kestane rengi kahverengiden siyaha, turuncudan kırmızıya veya beyaz lekelerden oluşan desenlere sahip olduğunu ve nadiren çizgileri olabildiğini belirtiyor.

Kırkayakların yeni örneklerini toplamak için uzun yıllar süren projenin bir parçası olarak, Dr. Hennen de dahil olmak üzere bilim insanları 17 eyalete gittiler ve yaprak çöplerini, kayaları ve kütükleri kontrol ettiler.

Dr. Hennen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yeni kırkayak türü Nannaria swiftae: Ona Taylor Swift'in adını verdim! Müziğinin büyük bir hayranıyım, bu yüzden Tennessee'de bulunan bu yeni türe onun adını vererek minnettarlığımı göstermek istedim" dedi.

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I'm a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs