Yeni keşfedilen kırkayak türüne Taylor Swift'in ismi verildi

19 Nisan 2022 Salı, 18:08

Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi'nden böcek bilimciler, saha çalışmalarında toplanan veya üniversite ve müze koleksiyonlarından alınan 1800'den fazla örneği inceledi.

Böcek bilimciler, yürüttükleri çalışma sonucunda Apalaş Dağları'nda yaşayan Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türünü keşfetti ve bunlardan birine popüler ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in adını verdi. Araştırmanın sonuçları ZooKeys dergisinde yayımlandı.

Dr. Derek Hennen, keşfedilen kırkayakların tipik olarak kestane rengi kahverengiden siyaha, turuncudan kırmızıya veya beyaz lekelerden oluşan desenlere sahip olduğunu ve nadiren çizgileri olabildiğini belirtiyor.

Kırkayakların yeni örneklerini toplamak için uzun yıllar süren projenin bir parçası olarak, Dr. Hennen de dahil olmak üzere bilim insanları 17 eyalete gittiler ve yaprak çöplerini, kayaları ve kütükleri kontrol ettiler.

"MİNNETTARLIĞIMI GÖSTERMEK İSTEDİM"

Dr. Hennen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yeni kırkayak türü Nannaria swiftae: Ona Taylor Swift'in adını verdim! Müziğinin büyük bir hayranıyım, bu yüzden Tennessee'de bulunan bu yeni türe onun adını vererek minnettarlığımı göstermek istedim" dedi.

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I'm a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs — Derek Hennen, Ph.D. (@derekhennen) April 15, 2022

Az bilinen omurgasızların ayrıştırıcılar olarak değerli bir rolü olduğunu ve yaprak artıklarını parçalayarak besinlerini ekosisteme saldıklarını belirten Hennen, "Çürüyen yapraklar ve diğer bitkilerle beslendikleri orman tabanında yaşıyorlar ve aslında, yakalanmaları biraz zor çünkü toprağa gömülü kalma eğilimindedirler, bazen yüzeyin tamamen altında kalıyorlar" dedi.

Çalışmada keşfedilen yeni türlerin, baldıran otu, akçaağaç, meşe, cadı fındığı ve çam ormanlarında, 481 ila 1539 metre arasında değişen yüksekliklerde toplandığına işaret edildi.