Yeni 'Milli Takım marşı' mı geliyor? Tarkan sessizliğini bozdu: 'Uçakta bir şeyler oldu...'

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılmasının ardından milli takım marşını kimin hazırlayacağı tartışılmaya başlandı.

En merak edilen konuların başında 2002 Dünya Kupası'nda hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" adlı şarkısı hâlâ hafızalarda yerini koruyan Megastar Tarkan'ın yeni bir şarkı hazırlayıp hazırlayamayacağı oldu.

"UÇAKTA BİR ŞEYLER OLDU GELİRKEN..."

Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarkan bu konuya şöyle cevap verdi:

"Var olan marşın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Uçakta bir şeyler oldu gelirken. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir."

İşte gazetecilerin soruları ve Tarkan'ın yanıtladı...

Muhabir: Yeni çalışmalar var mı? Yeni projeler var mı?

Tarkan: Var, var. Çok güzel çalışmalar var. Güzel bir yaz olacak.

Muhabir: Sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki bu Euro 2024 Milli Takım marşı olacak mı, Tarkan'dan da bir marş sonrası...

Tarkan: Vallahi var olan marşımız çok güzel diye düşünüyorum ben. Yani yenisine gerek var mı, bunu bir düşünmek lazım. Emin değilim yani, gerek var mı yeni bir marşa bilmiyorum. Bence var ya, var mı? Ama bayağı bir yıldır sanatçı dostlar da iddialı, "Biz yapacağız, biz yapacağız" ama... Bakacağız. Dinleyicinin, halkın takdiri yani.

Muhabir: Var mı peki öyle bir şey kafanızda?

Tarkan: Uçakta bir şeyler oldu galiba şimdi gelirken. Galiba oldu bir şeyler, bakalım inşallah... Söz vermiyorum ama yakında bir sürprizler olabilir. Ne kadar ihtiyacımız varmış milletçe, benim de özellikle çok ihtiyacım varmış. Çok iyi geldi bana da, insanlara da diye düşünüyorum. Hala etkisi altındayım. Keşke devam etseydi.

Muhabir: Devamı gelecek mi peki?

Tarkan: Hemen değil yani, biraz özleyelim diye düşünüyorum ama...

Muhabir: Efendim, etap etap bir konser vereceksiniz, Olimpiyat Stadı'nda diye duyduk ama doğru mu?

Tarkan: Vallahi doğru değil. Kim söyledi?

Muhabir: Haziran ayında diye...

Tarkan: Ben de sizden duydum, doğru değil yani.

Muhabir: Herkes bekledi bir Sezen Hanım gelir mi diye...

Tarkan: Çok şahane olmaz mıydı? Kraliçeyle aynı sahnede, tabii ki ama galiba sahnelere çıkmıyor artık kendisi. Veda etti sahnelere. En büyük hayalimdi yani o konserler serisinde onunla birlikte bir şarkı söylemek...