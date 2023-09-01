Yeni sezonda yayın hayatına devam edecek olan 16 dizi belli oldu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:12

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:13

Yaz mevsinin gelmesiyle televizyon dünyası, izleyicilere kısa süreli veda etmişti. Çoğu dizi bu süreçde 'sezon finali' yapmış, kısa süreli bir tatilin ardından yeni dönem için hazırlıklara başlamıştı.

Son olarak eylül ayının gelmesiyle bilrikte yeni sezon için de geri sayım başladı. Kış döneminde seyirciyi ekran başına kilitleyen bazı diziler yeni sezonda da yayınlanacak.

İşte, geçen sezon başlayıp bu dönem de devam edecek olan 16 dizi…

ADIM FARAH - FOX TV

Fox TV'nin yeni sezon onayı alan tek dizisi olan Adım Farah ilk sezonunda 14 bölüm yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi, oğluyla yasa dışı bir hayat süren Farah'ın bir cinayete şahit olmasıyla birlikte değişen yaşamını konu ediniyor.

AİLE - SHOW TV

AB ve ABC1 kategorilerinde sezonun en yüksek açılışına imza atan Aile ilk sezonunda 13 bölüm yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen dizi, ülkenin soylu ailelerinden Soykanların lideri Aslan'ın kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin ile tanışmasıyla birlikte değişen yaşamını konu ediniyor.

ALDATMAK - ATV

Türkiye televizyonlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekibinin imzasını taşıyan Aldatmak ilk sezonunda 35 bölüm yayınlandı. Perşembe akşamları ekranlara gelen dizi, eşi Tarık tarafından aldatıldığını tesadüfi bir şekilde öğrenen aile mahkemesi hakimesi Güzide'nin mücadelesini takip ediyor.

ARKA SOKAKLAR - KANAL D

Türkiye televizyonlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz sezon sağlık sorunları nedeniyle 6 bölüm yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin maceralarına odaklanıyor.

ATEŞ KUŞLARI - ATV

TOTAL kategorisinde sezonun en yüksek açılışına imza atan Ateş Kuşları ilk sezonunda 21 bölüm yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, kendilerine Köksüzler adını vermiş beş sokak çocuğunun dramatik hikayesine odaklanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

TOTAL kategorisinde sezonun en yüksek ortalama reytinglerinden birini elde eden Ben Bu Cihana Sığmazam ilk sezonunda 35 bölüm yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen dizi, sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alan Cezayir Türk'ün yurt dışında deşifre olmasıyla birlikte döndüğü İstanbul'da yaşadığı maceraları takip ediyor.

ÇÖP ADAM - STAR TV

Gerçek bir hayat hikayesiden uyarlanan Çöp Adam ilk sezonunda 25 bölüm yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi, çocukluğu yetiştirme yurdunda geçen, zorlu hayat şartlarına rağmen işinde başarıya ulaşan Tamer'in bir bankanın güzel müdiresi Peri ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamını konu ediniyor.

GÖNÜL DAĞI - TRT 1

Üç sezonunda da yüksek reyting ortalamasına sahip olan Gönül Dağı geçen sezon 38 bölüm yayınlandı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen dizi, Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan, çocukluk yaşlarından beri teknolojik araçlarla uğraşan üç kuzenin hikayesini takip ediyor.

KARDEŞLERİM - ATV

Yayınlandığı üç sezonda da TOTAL kategorisinde yüksek ortalamalar elde eden Kardeşlerim geçtiğimiz sezon 38 bölüm yayınlandı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen dizi, hayatın tüm sorunlarına birlikte göğüs gereken dört kardeşin acıklı hikayesini konu ediniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV

Sezonun en düşük açılışlarından birini gerçekleştirmesine rağmen kısa sürede fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti ilk sezonunda 29 bölüm yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, farklı kültürlerde yetişen Doğa ve Fatih çiftinin yıldırım nikahıyla evlenmesiyle birlikte aileler arasında yaşanan çatışmayı takip ediyor.

KURULUŞ OSMAN - ATV

ATV'nin 2022/2023 sezonunda üç kategoride de en yüksek ortalamaya ulaşan dizisi Kuruluş Osman geçen sezon 32 bölüm yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi, Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in başarılarla dolu hayatına ışık tutuyor.

ÖMER - STAR TV

İsrail yapımı Shtisel adlı diziden uyarlanan Ömer ilk sezonunda 21 bölüm yayınlandı. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi, babasının imam olarak görev yaptığı camide müezzinlik yapan Ömer'in kendisinden yaşça büyük ve çocuklu bir kadın olan Gamze'ye aşık olmasıyla birlikte değişen yaşamını konu ediniyor.

TEŞKİLAT - TRT 1

Üçüncü sezonunda başrol değişikliğine giden Teşkilat geçtiğimiz sezon 31 bölüm yayınlandı. Pazar akşamları ekranlara gelen dizi, İstihbarat teşkilatında çalışanların hikayesini merkeze alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş geçen sezon 37 bölüm yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen dizi, Türkan, Dönüş ve Derya adlı üç kız kardeşin hayatına odaklanıyor.

YALI ÇAPKINI - STAR TV

Üç kategoride de geçen sezonun en yüksek reyting ortalamasına ulaşan Yalı Çapkını ilk sezonunda 36 bölüm yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, Gaziantep'in saygın ailelerinden Korhan Ailesinin hovarda torunu Ferit'in Seyran ile evlenmesi sonucu değişen yaşamını konu ediniyor.

YARGI - KANAL D

İkinci sezonunda en yüksek reyting ortalamalarından birini elde eden Yargı geçen sezon 29 bölüm yayınlandı. Pazar akşamları ekranlara gelen dizi, bir cinayet davasında yolları kesişen avukat Ceylin ile savcı Ilgaz'ın ilişkisine odaklanıyor.