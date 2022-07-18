Yeni Sezonun En Trend Fayans Modelleri ile Mutfak ve Banyolarınıza Şıklık Katın

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:08

Özellikle teknolojinin gelişmesi desenli seramik modellerinin daha çeşitlenmesini sağladı. Ancak 3 sene öncesinin trend fayans modelleri, günümüzde artık eskimiş kabul edilebiliyor. Sizlerle birazdan paylaşacağımız en yeni ve trend fayans çeşitleriyle mutfak ve banyolarınıza şıklık katabilirsiniz.

Bu Sezon Vintage Seramik Modelleri Ön Planda

Ev dekorasyonunda popülaritesi günden güne artan vintage tasarımlar mutfak ve banyolarda da kendine yer bulmaya başladı. Kelime anlamı olarak geçmişe duyulan özlemi simgeleyen vintage, tasarım anlamında genellikle geleneksel motiflerin işlendiği ürünleri içerisine almakta. Banyo ve mutfak gibi sık kullanılan yaşam alanlarına otantik, aynı zamanda etkileyici bir görünüm kazandırmak için vintage tasarımına sahip seramik ve fayansları tercih edebilirsiniz. Mobilyalar ile de kolaylıkla uyum sağlayabilen bu modeller, kendi içerisinde Retro, Barok ve geleneksel gibi tarzlara ayrılarak sizlere daha geniş bir seçim yelpazesi sunuyor.

Modern Banyo ve Mutfakların Vazgeçilmezi: Alacalı Modeller

Banyo ve mutfaklarda en sık tercih edilen modellerden biri de alacalı desenlere sahip fayans modelleridir. Yaşam alanlarınıza modern bir görünüm kazandıran bu modeller, genellikle koyu tonlara sahip oldukları için büyük banyo ve mutfaklarda tercih edilmektedir. Banyo ve mutfaklarınız alan bakımından nispeten küçükse doğal taş görünümlü seramik modellerini tercihlerinizin arasına ekleyebilirsiniz. Doğal taş görünümlü seramik çeşitlerinde de alacalı modeller bulunduğu için her iki tarzı da bünyesinde barındıran zemin kaplama malzemelerine yönelebilirsiniz.

Estetik Görünüme Sahip Desenli Seramikler

Evinizin tarzı ne olursa olsun hemen her tasarıma uyum sağlayan fayans ve seramik çeşitleri arasında desenli ürünler öne çıkıyor. Sınırsız doku ve renk tonlarına sahip bu modeller ile hayalinizdeki görünüme kısa sürede kavuşabilir ve evinizde mimari açıdan sanatsal dokunuşlar yaratabilirsiniz. Desenli seramik modellerinde sıklıkla geleneksel motifler yer alıyor. Aynı zamanda patchwork tekniğinin de olmazsa olmazlarından biri olarak kabul edilen bu modeller, çini desenli ya da geometrik şekilli fayans ve seramik çeşitleriyle de zenginleştirilebiliyor. Banyolara otantik bir hamam görünümü veren seramik modellerin mutfaklara kattığı estetik cazibe ise görmezden gelinmeyecek bir güzellik katıyor.

Kabartmalı Fayans ve Seramik Modelleri

Mutfak ve banyolarda en sık tercih edilen modellerden biri de kabartmalı fayans ve seramikler. Açık veya kapalı tonlara sahip olan bu çeşitler, genellikle duvarlarda kullanılıyor. Örneğin banyo zemininde vintage desenli ürünleri tercih edebiliyorken, duvarlarınızda kabartmalı fayansları rahatlıkla kullanabilir ve böylece eşsiz bir uyum yakalayabilirsiniz. Mutfakların ise genelde tezgah ile dolap arasındaki boşluklarında kullanılan bu modellerle yaşam alanlarınızı daha estetik bir hâle getirebiliriniz.