İbrahim Hatipoğlu: 'Final yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:25

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:25

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak.

Bu akşamki mücadele öncesinde Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Hatipoğlu, "Bugün zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Avrupa Ligi'ndeki her takım kendi liglerinde önemli takımlar. Rigas da Letonya'nın önemli takımlarından biri. Lig devam ediyor burada ve neredeyse sonuna gelmiş durumdalar. Rakibimiz ciddiye aldığımız ve saygı duyduğumuz bir takım" dedi.

"FİNAL HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

İbrahim Hatipoğlu, Avrupa Ligi'nde final oynamak istediklerini belirtip, "Bu lig için iyi bir kadro kurduğumuzu ve final hedeflediğimizi daha önce söylemiştik. İlk deplasmanımız. Buradan güzel bir sonuçla final hedefimize doğru yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz" dedi.

Rigas maçı için Hatipoğlu ayrıca, "Takımımız gayet iyi durumda. Avrupa maçları Galatasaray futbolcuları için her zaman önemlidir. Daha büyük bir movitasyonla hazırlanıyorlar. Avrupa'da başarılı olmak kurucu başkanımızın hedefi. Saygı duyduğumuz bir rakiple oynuyoruz. İlk defa buraya geliyoruz. İlk maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Hatipoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Farklı bir statüde oynanıyor. 8 farklı rakiple oynayacağız. Birçok Avrupa şehrine takımların gitmesini sağlıyor. 36 takım içinde bir üst tura çıkmak önemli hale geliyor. Finale gitmek için ilk hedef ilk 8'e kalmak. 3 Türk takımı ligde mücadele ediyor. Bu tabloda üstlerde yer almak bize de keyif verecektir."