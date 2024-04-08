Yeni turistik tren: Mezopotamya Ekspresi

Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:43

Güncelleme: 08.04.2024 - 19:43

Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergahı boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak Turistik Mezopotamya Ekspresi ilk seferini 19 Nisan Cuma 15:55 te yapacak. Tren Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de geri dönecek. Mezopotamya Ekspresi toplam 180 yolcu kapasitesine, 9 yataklı ve 1 yemekli vagona sahip. Yolculuk 24 saat sürüyor.

İki kişilik yataklı vagonlarda seyahat etmek isteyenler, gidiş için 9 bin lira, dönüş için ise 8 bin lira ücret ödeyecekler. Turistik Mezopotamya Ekspresi "özel tarifeli tren" statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanan öğrenci, öğretmen, gazi, engelli tarifleri uygulanmayacak.

Mezopotamya Ekspresi Rotası

Mezopotamya Ekspresi, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan eşsiz bir rota üzerinde seyahat tutkunlarına unutulmaz bir seyahat imkanı verecek. Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola vererek yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaşacak. Bölgeyi keşfetmek isteyen yolcular, tarihi yerleri ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tadıp yerel ürünleri satın alma imkanı bulacak.

Mezopotamya Turistik Ekspres; Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

Seferler 19 Nisan'da başlıyor

1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferler 19.04.2024-14.06.2024 arasında her Cuma Ankara'dan 15:55'de hareket edecek, gezi amaçlı Malatya'da 3 saatlik duruş yapacak, Diyarbakır varış saati 15:46 olacak. 21.04.2024-16.06.2024 arasında her Pazar Diyarbakır'dan 12:00'da hareket edecek, gezi amaçlı Elazığ Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat duruş yapacak, Ankara varış saati 17:11 olacak.