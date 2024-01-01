Yeni yılı 'hunharca' kutlayan adam 2024'ü kutlamadı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 13:23

Güncelleme: 01.01.2024 - 13:23

Yiğit Çalışkan, 2017 yılından beri her yılbaşında 'hunharca' kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu.

Bu yıl yine geri sayım yapan Çalışkan " Bu sefer kutlamıyorum, çok önemli bir şey oldu" diyerek yeni yılı kutlamadı.