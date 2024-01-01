Yeni yılı 'hunharca' kutlayan adam 2024'ü kutlamadı
2017 yılından beri yılbaşını ‘hunharca’ kutladığı bir video paylaşan Yiğit Çalışkan bu yıl yeni yılı kutlamadı.
Yiğit Çalışkan, 2017 yılından beri her yılbaşında 'hunharca' kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu.
Bu yıl yine geri sayım yapan Çalışkan " Bu sefer kutlamıyorum, çok önemli bir şey oldu" diyerek yeni yılı kutlamadı.
Abartılı 2024 yılbaşı videosu?? #Yilbasi #1ocak2024 pic.twitter.com/ODiY7FEYUe— Yiğit Çalışkan (@yigitcaliskan_) December 31, 2023
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