Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:59

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025’e girecek olan ortaokul son sınıf öğrencileri, ÖSYM’nin gelecek yılın sınav takvimini açıklamasının ardından LGS sınav tarihini merak ederek araştırıyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika? İşte, ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025’te yapılacağı bildirildi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçen yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleşen Merkezi Sınav için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

LGS sınavının birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Bu oturumun süresi 75 dakika olarak belirlendi.

İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrencilerin bu soruları yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

LGS sınavında soru dağılımı şu şekildedir:

Birinci Oturum - Sözel Bölüm:

Türkçe: 20 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Toplam: 50 soru

İkinci Oturum - Sayısal Bölüm:

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam: 40 soru

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezi Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.