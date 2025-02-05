Yeni Zelanda bir dağa insan hakları verdi: "Taranaki Mounga" artık yasal bir kişilik

Yeni Zelanda parlamentosu, ülkenin en önemli doğal miraslarından biri olan Taranaki Mounga Dağı’na insanlarla eşit yasal haklar tanıdı.

Yeni Zelanda bir dağa insan hakları verdi:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:36

Yeni Zelanda, doğaya ve kültürel mirasa verdiği önemi bir kez daha kanıtladı. Ülkenin en simgesel doğal varlıklarından biri olan Taranaki Mounga Dağı, parlamento tarafından alınan karar doğrultusunda “yasal şahsiyet” statüsü kazandı. 

TARANAKİ MOUNGA BİREY HAKLARIYLA KORUNACAK

Yeni Zelanda parlamentosu, dağın hukuki statüsünü bir bireyinkiyle eşitleyen yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Taranaki Mounga, Maori halkı için kutsal bir ata olarak kabul ediliyor ve manevi bir öneme sahip.

Bu yeni yasa sayesinde, dağ artık kendi haklarını savunabilecek bir tüzel kişilik olarak kabul edilecek. Böylece, doğaya zarar veren faaliyetlerden korunacak ve çevresel tahribatın önüne geçilecek.

MAORİ HALKI İÇİN TARANAKİ MOUNGA NEDEN ÖNEMLİ?

Maori kültüründe doğal varlıklar sadece coğrafi oluşumlar değil, atalar ve ruhani varlıklar olarak görülüyor. Taranaki Mounga da, Taranaki bölgesinin yerli halkı için derin bir kültürel ve manevi öneme sahip.

Maori temsilcilerinden Jamie Tuuta, bu kararın “atalarına duydukları saygının bir yansıması” olduğunu belirterek, bunun bölge halkı için tarihi bir an olduğunu vurguladı. Daha önce Whanganui Nehri ve Te Urewera Milli Parkı’na benzer yasal haklar tanınmıştı ve Taranaki Mounga, bu listeye eklenen üçüncü doğal varlık oldu.

YASA HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ OLACAK?

Bu karar, dağın bir birey gibi yasal haklara sahip olmasını sağlıyor. Peki, bunun somut sonuçları neler olacak?

  • Taranaki Mounga artık “kişilik haklarına” sahip olacak ve zarar görmesi halinde dava açılabilecek.
  • Çevreyi koruma yasaları daha sıkı uygulanacak ve yasa dışı faaliyetler daha kolay engellenebilecek.
  • Bölge halkı, doğaya zarar veren uygulamalara karşı daha güçlü bir hukuki savunma mekanizması oluşturabilecek.

Etiketler: #Taranaki Mounga #yeni zelanda #Maori Halkı

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